8 ngày sau khi Cao Dĩ Tường đột tử, nhà đài cuối cùng đã đưa ra văn bản giải thích những gì xảy ra tại hiện trường

1. Trên mạng xôn xao bàn tán về các thuyết xảy ra với Cao Dĩ Tường vào ngày hôm đó. Trên thực tế, tình hình lúc đó như thế nào?

Vào khoảng 1 giờ 26 phút ngày 27/11, Cao Dĩ Tường cùng các khách mời bắt đầu tham gia ghi hình tập thứ 9 cho show. Sau khi chạy khoảng hơn 600 mét và vượt qua chướng ngại vật trên đường đua, anh bắt đầu chạy chậm lại, ngồi bên bồn hoa và rồi nằm xuống. Thời gian lúc đó là 1 giờ 30 phút 52 giây.

Khi phát hiện có điều bất thường, đạo diễn trường quay lúc đó đã gọi xe cứu thương, các khách mời khác cũng chạy từ sân khấu chính về phía Cao Dĩ Tường. Sau 1 phút 46 giây ngã xuống, nhân viên y tế trung tâm cấp cứu Ninh Ba xuất hiện, thực hiện cấp cứu chuyên nghiệp. Khoảng 20 phút sau khi cấp cứu tại chỗ, xe cứu thương đưa Cao Dĩ Tường đến bệnh viện Lý Huệ Lợi. Sau hơn 2 giờ dốc sức cứu chữa, bệnh viện đưa ra tuyên bố quá trình cấp cứu không thể cứu được Cao Dĩ Tường.

2. Những ngày qua, đã có rất nhiều nghi vấn, hoài nghi từ phía dư luận đối với vụ việc này. Tại sao nhà đài không đưa ra lời thanh minh?

Từ khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra đến nay, chúng tôi luôn cảm thấy tự trách bản thân và đau khổ. Chúng tôi muốn xin lỗi Cao Dĩ Tường, xin lỗi bố mẹ anh ấy, xin lỗi tất cả những ai yêu mến Cao Dĩ Tường.

Sau khi cùng nhau thảo luận và đạt được sự đồng thuận giữa 2 bên, từ gia đình và ekip, chúng tôi có đăng 2 bài viết bày tỏ sự đau thương tột cùng và cũng thừa nhận trách nhiệm. Lúc đó, tâm nguyện lớn nhất của gia quyến Cao Dĩ Tường là có thể đưa anh trở về quê nhà. Sự việc phát sinh vào ngày 2/12, chúng tôi cùng với gia đình, ekip đã luôn túc trực ở bên anh, trong 2 ngày xử lý các thủ tục liên quan. Chúng tôi đã không thể giữ được Cao Dĩ Tường, chỉ hy vọng có thể đưa anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng trong an tĩnh. Sau khi xử lý mọi chuyện tại quê nhà và đại lục, chúng tôi mới quyết định công khai tình hình và tuyên bố ngừng show "Chase Me".

3. Tại hiện trường có tất cả bao nhiêu nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp? Tại sao trên mạng lại truyền thông tin 2 giờ hơn mới có xe cấp cứu tới?

Mỗi một chương trình đều có chuẩn bị sẵn ekip cấp cứu hiện trường chuyên nghiệp. Tối ngày hôm đó, hiện trường có 2 xe cứu thương, 3 nhân viên y tế chuyên nghiệp và 2 tài xế xe cứu thương của Trung tâm cấp cứu Ninh Ba. Trên xe được trang bị thiết bị cấp cứu chuyên nghiệp, bao gồm cả trang thiết bị sốc tim, nhân viên cấp cứu mặc quần áo huỳnh quang. Về thông tin "nhìn thấy xe cứu thương đến hiện trường lúc 2h sáng" trên mạng, trên thực tế đó là chiếc xe cứu thương thứ 3 mà nhân viên hiện trường bấm số 120 gọi đến. Sau đó, xe không được sử dụng và xe trống chỗ trở về.

4. Công tác khắc phục hậu quả của nhà đài như thế nào?

Ngày 2/12, Cao Dĩ Tường đã về tới quê nhà. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày 15/12. Đài truyền hình Chiết Giang vẫn luôn giữ liên lạc chặt chẽ với ekip quản lý của nam diễn viên, ngoài ra còn cử người đến chia buồn. Những công tác khắc phục hậu quả khác vẫn đang cùng nhau tiến hành.