7749 khoảnh khắc đẹp như mộng của “bà mẹ bỉm sữa” Kim Tae Hee khiến mọt phim chép miệng ghen tị

Kim Tae Hee chuẩn bị tái xuất màn ảnh với dự án phim Hi Bye, Mama! (Chào Mẹ) của đài tvN sau gần 5 năm tạm ngừng sự nghiệp để lấy chồng, sinh con. Trước khi bộ phim chính thức "xuất xưởng", cùng điểm lại những khoảnh khắc xinh đẹp như mộng trong suốt gần 10 nắm gắn bó với nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên!

1. Nấc Thang Lên Thiên Đường

Năm 2003, Kim Tae Hee đảm nhận vai phản diện Han Yuri trong bộ phim Stairway To Heaven (Nấc Thang Lên Thiên Đường). Cô là con riêng của bà mẹ kế và luôn làm đủ mọi mưu hèn, kế bẩn để hãm hại nữ chính Jeong Seo (Choi Ji Woo). Dù lối diễn xuất của nữ diễn viên trong giai đoạn này còn bị đánh giá là sượng sùng, thiếu tự nhiên nhưng không thể phủ nhận nhan sắc "trời ban" của cô nàng khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

2. Chuyện Tình Harvard

Bộ phim Love Story In Harvard (Chuyện Tình Harvard) mà Kim Tae Hee tham gia vào năm 2004 đã từng "làm mưa, làm gió" toàn châu Á một thời. Trong phim, cô vào vai Soo In – nữ sinh viên theo học ngành Y đa khoa tại trường đại học Harvard danh tiếng ở Mỹ. Tại nơi đất khách quê người, cô sinh viên xinh đẹp vô tình gặp chàng sinh viên khoa Luật Hyun Woo (Kim Rae Won), hai người họ đã phải vượt qua biết bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau.

Vừa học giỏi, tốt bụng lại xinh đẹp, Soo In là mẫu người lý tưởng của biết bao chàng trai.

Cô nàng luôn dành tặng người yêu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng.

3. Mật Danh Iris

Vì đã quá quen thuộc với các vai diễn girl "bánh bèo" trong phim tình cảm lãng mạn nên đến năm 2009, "chị đẹp" quyết định thử sức với bom tấn hành động khốc liệt, xoắn não mang tên Iris (Mật Danh Iris). Trong phim, Kim Tae Hee đảm nhận vai Choi Seung Hee, cô điệp viên xinh đẹp, tài giỏi được nhiều người theo đuổi. Vì cùng có tình cảm với cô mà giữa nam chính và nam phụ bắt đầu nảy sinh rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, để rồi trở thành kẻ thù mưu hại lẫn nhau.

Với Iris, khán giả được dịp chiêm ngưỡng Kim Tae Hee trong tạo hình bụi bặm, cá tính.

4. Công Chúa Của Tôi

Vai diễn "công chúa lọ lem" Lee Seol của Kim Tae Hee trong My Princess (Công Chúa Của Tôi) vào năm 2011 cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Lee Seol là cô sinh viên đại học cứng đầu, keo kiệt và làm đủ các công việc part time để kiếm tiền đóng học phí, trang trải cuộc sống. Cô kết duyên cùng Park Hae Young (Song Seung Heon) – người thừa kế duy nhất của một tập đoàn giàu có tại Hàn Quốc.

Dù đi làm vất vả nhưng Lee Seol vẫn học hành rất chăm chỉ.

Bị bạn trai bẹo má trông cưng xỉu.

Dù có cuộc sống khá khó khăn nhưng cô sinh viên luôn lạc quan, yêu đời.

My Princess đi theo motip "Hoàng tử - Lọ lem" quen thuộc.

Chẳng cần hẹn hò sang chảnh, chỉ cần lang thang nhâm nhi những món ăn đường phố cũng làm cho cặp đôi cảm thấy hạnh phúc.

5. Tình Sử Jang Ok Jung

Phim cổ trang Jang Ok Jung, Living By Love (Tình Sử Jang Ok Jung) xoay quanh cuộc đời của nhân vật Jang Ok Jung (Kim Tae Hee), cô sinh ra với thân phận thường dân ở thời đại Joseon. Là một người phụ nữ sắc sảo, cộng thêm việc có mối tình định mệnh với vua Suk Jong (Yoo Ah In) nên cô nàng mau chóng ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu khi tuổi đời còn trẻ.

Cận cảnh nhan sắc "tuyệt thế giai nhân" của Hoàng Hậu Jang Ok Jung.

Kim Tae Hee từng tự tin trả lời phỏng vấn trong chương trình One Night Of TV Entertainment của đài SBS rằng: "Tôi đã từng nghe nhiều lời nhận xét cho rằng tôi là diễn viên đẹp nhất từng thể hiện vai diễn Jong Ok Jung từ trước tới giờ."

Chỉ cần make up sương sương và diện xiêm y gọn gàng, Jong Ok Jung đã có thể đánh gục được trái tim của bất kì nam nhân nào.

Kể cả khi ăn mặc theo phong cách tomboy vào rừng bắn cung, múa kiếm cũng không làm vẻ xinh đẹp biến mất.

Hoàng Thượng thường xuyên vào thư viện ngắm trộm Ok Jung đọc sách, ngâm thơ.

6. Thiên Tài Lang Băm

Tác phẩm cuối cùng trước khi Kim Tae Hee tạm rút khỏi showbiz là Yong Pal (Thiên Tài Lang Băm) năm 2015. Nữ diễn viên vào vai Han Yeo Jin – cô con gái độc nhất của gia tộc họ Han, luôn phải gồng mình đối phó với những thủ đoạn của những người anh em ruột trong gia đình. Với âm mưu chiếm đoạt tài sản và tranh giành quyền thừa kế tập đoàn, Yeo Jin đã bị anh trai Han Do Joon (Jo Hyun Jae) hãm hại bằng một vụ tai nạn giao thông và hôn mê bất tỉnh trong 3 năm trời.

Han Yeo Jin được ví như "công chúa ngủ trong rừng" khi hôn mê trong suốt thời gian dài.

Cô nàng tỏa ra khí chất vương giả của một người phụ nữ sống trong giới thượng lưu có tiền, có quyền trong tay.

Quả đúng là "tượng đài" nhan sắc của K-biz, không có một góc quay nào có thể dìm được vẻ đẹp "trời phú" của chị đẹp Kim Tae Hee.