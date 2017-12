7 "cơn bão" nào đã gây chấn động Hollywood trong năm 2017

Từ "Lễ trao giải Oscar lố bịch nhất mọi thời đại" đến "cuộc đấu tố quấy rối tình dục trên diện rộng", 2017 quả là một năm đầy sóng gió với kinh đô điện ảnh Mỹ.

1. Tượng vàng Oscar của hạng mục lớn nhất bị trao nhầm

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã "đi vào huyền thoại" khi lần đầu tiên trong lịch sử, tượng vàng dành cho hạng mục lớn nhất lại bị... trao nhầm.

Trong lúc cả đoàn làm phim La la Land cùng các nghệ sĩ trong khán phòng và khán giả xem đài đang hân hoan khi bộ phim nhạc kịch gây sốt này được xướng tên ở hạng mục danh giá "Phim hay nhất" thì nhà sản xuất Jordan Horowitz của La la land vội vàng chạy tới đính chính: Moonlight mới là phim xuất sắc nhất. Người công bố hạng mục này là nam tài tử Warren Beaty sau đó đã giải thích rằng khi ông mở phong bì do ban tổ chức trao cho thì thấy tên của Emma Stone cùng bộ phim La la land.

Do đó, ông cùng người đồng trao giải là nữ diễn viên Fayee Dunaway đã xướng tên La la Land là phim hay nhất, trong khi tác phẩm chiến thắng thực sự là Moonlight. Sự kiện hi hữu này đã gây bão mạng suốt nhiều ngày sau đó.

2. Huyền thoại Daniel Day-Lewis tuyên bố giã từ nghiệp diễn

Là người duy nhất ba lần nhận tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Daniel Day-Lewis được đánh giá là một trong những diễn viên vĩ đại nhất của mọi thời đại. Ông được Viện Hàn lâm tôn vinh qua các tác phẩm My left foot (1989), There will be blood (2007) và Lincoln (2012).

Ở tuổi 60, nam tài tử khiến giới mộ điệu điện ảnh vô cùng tiếc nuối khi bất ngờ tuyên bố giải nghệ mà không đưa ra lý do cụ thể nào. Trong thông cáo gửi đến báo chí, đại diện của Daniel xác nhận quyết định giã từ nghiệp diễn của nam diễn viên là quyết định cá nhân và sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận gì thêm. Bên cạnh đó, tài tử còn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã ủng hộ mình trong suốt sự nghiệp.

Nếu không có sự thay đổi nào, khán giả sẽ chỉ còn được gặp nam diễn viên huyền thoại qua bộ phim cuối cùng của ông mang tên Phantom Thread được dự kiến ra rạp từ ngày 25/12 tới. Việc một tài tử xuất sắc như Daniel Day-Lewis giã từ nghiệp diễn quả thực là một mất mát lớn đối với điện ảnh thế giới.

3. Các "cặp đôi vàng" rủ nhau "tan đàn xẻ nghé"

Nhiều người vẫn còn chưa hết nuối tiếc khi "cặp đôi vàng" Brad Pitt - Angelina Jolie "đường ai nấy đi" năm ngoái thì năm 2017 lại tiếp tục là "một năm của chia ly" khi có thêm những tên tuổi lớn khác bất ngờ tuyên bố ly hôn trước sự sửng sốt của người hâm mộ. Đáng buồn hơn là có người còn dính vào những lùm xùm tình cảm rắc rối.

Cặp đôi khiến fan tiếc nuối nhất khi "đường ai nấy đi" chính là Chris Pratt và Anna Faris. Từng được coi là hình mẫu vợ chồng lý tưởng tại Hollywood, cặp đôi diễn viên nổi tiếng đã khiến công chúng bàng hoàng khi bất ngờ tuyên bố ly hôn sau tám năm bên nhau. Nguyên nhân khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt được cho là do Chris... trở nên nổi tiếng. Thành công của Guardians of the Galaxy đã đưa Chris Pratt vụt sáng thành sao hạng A ở Hollywood, nhưng cũng khiến vợ chồng họ dần dần xa cách.

Không được may mắn như chồng cũ Ryan Reynolds đang có cả sự nghiệp thành công lẫn gia đình hạnh phúc bên nữ diễn viên xinh đẹp Blake Lively, "Goá phụ đen" Scarlett Johansson lại vừa tiếp tục trải qua cuộc hôn nhân thất bại thứ hai chỉ sau ba năm chung sống cùng bạn trai người Pháp Romain Duraic. Cuộc chia tay của họ có vẻ chẳng mấy êm đẹp khi cả hai đều tranh giành quyền nuôi con gái khi Romain muốn trở về Pháp sống còn Scarlett lại muốn tiếp tục nuôi con tại Hollywood.

Tuy nhiên, cuộc chia tay ồn ào nhất lại liên quan đến nam diễn viên người Scotland Ewan McGregor. Tài tử điển trai từng được mệnh danh là người đàn ông lý tưởng của gia đình đã khiến bao người vỡ mộng khi bị lộ ảnh cặp kè cùng bạn diễn trẻ hơn vợ mình đến 14 tuổi, Elizabeth Winstead. Eve Mavrakis, vợ của nam diễn viên cho biết đã nghi ngờ chồng không chung thuỷ từ lâu và bất chấp việc Ewan khẳng định không có chuyện gì giữa mình và bạn diễn trẻ đẹp, Eve vẫn quyết định đâm đơn ly dị, chấm dứt cuộc hôn nhân bền vững suốt 22 năm.

4. Phụ nữ lên ngôi mạnh mẽ ở Hollywood

Có thể nói, 2017 là năm nở rộ của nữ quyền tại Hollywood khi hàng loạt những kỷ lục và giải thưởng danh giá đều gọi tên những người phụ nữ. Đầu tiên, Hidden Figures, tác phẩm khắc hoạ ba người phụ nữ da màu làm việc ở NASA vừa đại thắng phòng vé vừa được giới phê bình đánh giá cao khi mang về ba đề cử Oscar.

Tiếp đến, "Chiến thắng" vẻ vang nhất dành cho nữ giới ở Hollywood đến từ thành công của bộ phim về nữ siêu anh hùng Wonder Woman. Đây là phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh DC được giới phê bình yêu mến khi nhận được đánh giá "Fresh" với số điểm trung bình lên tới 93% trên trang Rottentomatoes.

Xô đổ mọi kỷ lục để đứng đầu doanh thu mọi thời đại đối với phim về nguồn gốc siêu anh hùng tại Bắc Mỹ với doanh thu hơn 412,5 triệu đô, phim riêng về nữ thần chiến binh nhà DC Comics đã "cứu vớt" phòng vé Hollywood suốt cả một mùa phim hè ảm đạm với những bom tấn nhạt nhẽo, thiếu ý tưởng. Ngoài ra, Wonder Woman còn chính thức vượt qua Fifty shades of Grey để trở thành phim do đạo diễn nữ thực hiện có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, đưa đạo diễn Patty Jenkins trở thành cái tên được các studio săn đón.

Liên hoan phim Cannes năm 2017 cũng đã trao giải thưởng cao quý "Đạo diễn xuất sắc nhất" dành cho Sofia Coppola với tác phẩm đậm chất nữ quyền The Beguiled. Suốt lịch sử liên hoan phim danh giá mới chỉ có hai người phụ nữ giành được vinh quang tại hạng mục này.

Bên cạnh đó, còn nhiều bộ phim có nhân vật trung tâm là nữ cũng đã giành được tiếng vang trong năm nay như Beauty and the Beast, Atomic Blonde...

Những chiến tích nói trên đã biến 2017 trở thành năm nữ quyền lên ngôi tại Hollywood và mở ra nhiều triển vọng mới mẻ cho nữ giới tại kinh đô điện ảnh Mỹ vốn trước đây được thống trị bởi nam giới.

5. Làn sóng tố cáo tình dục bùng nổ

Không còn nghi ngờ gì nữa, từ khoá về Hollywood được nhắc đến nhiều nhất năm qua chính là "quấy rối tình dục" (sexual harassment). Làn sóng tố cáo bê bối tình dục tràn qua làng giải trí Mỹ được ví như một "cuộc đấu tố" thực sự khi hàng loạt nhà làm phim và đạo diễn cùng diễn viên có tiếng bị "vạch mặt chỉ tên".

Khởi đầu là hồ sơ lạm dụng tình dục "khét tiếng" trong suốt hơn ba thập kỷ của ông trùm phim ảnh Harvey Weinstein bị phơi bày trên tờ New York Times khiến cả Hollywood rúng động. Hàng loạt nạn nhân, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Léa Seydoux, Kate Beckinsale, Rachel McAdams, Rose McGowan... đã lên tiếng tố cáo Harvey. "Gã trùm Hollywood" ngày nào đã bị mất ghế lãnh đạo ở công ty The Weinstein Company và phải đối mặt với nhiều án kiện lớn.

"Cơn bão" còn tiếp tục lan rộng khi sau đó đã có thêm hàng loạt những tên tuổi khác bị tố cáo từng lạm dụng tình dục trong quá khứ như diễn viên Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Ed Westwick, nhà sản xuất Brett Ratner, lãnh đạo của Amazon Studios Roy Price... Bê bối tình dục đã khiến kinh đô điện ảnh Mỹ trải qua một cơn khủng hoảng thực sự.

7. Cuộc sát nhập gây chấn động của Disney và Fox

Ngày 14/12, đại diện của Disney cho biết đã hoàn tất thoả thuận mua lại 20th Century Fox với 52,4 tỷ giá trị cổ phiếu và 13,6 tỷ giá trị khoản nợ của Fox. Đây là cuộc sát nhập có giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại Hollywood, có khả năng tái cơ cấu cán cân quyền lực truyền thông và giải trí Mỹ.

Với thương vụ này, Disney đã thâu tóm đơn vị truyền hình cùng hàng loạt thương hiệu điện ảnh nổi tiếng của Fox gồm series X-men, Avatar, Planet of the Apes và bản quyền các phần phim Star Wars đầu tiên. Quan trọng hơn, "Nhà Chuột" đã chính thức bước chân vào lĩnh vực phát hành video trực tuyến, cạnh tranh trực tiếp với Netflix, Apple, Amazon , Facebook và Google.