7 chi tiết thú vị ẩn giấu sau những cảnh bắn giết tàn khốc của trailer "John Wick 3"

Sau thời gian dài chờ đợi thì những hình ảnh đầu tiên của John Wick: Chapter 3 – Parabellum cũng trình làng khán giả. Bộ phim sẽ lấy bối cảnh ngay sau sự kiện John Wick (Keanu Reeves) giết chết Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio) trong phần trước đó. Từ đây, anh chàng bị trục xuất khỏi khách sạn Continental và phải đối mặt với sự truy đuổi của toàn bộ giới sát thủ.

Trailer "John Wick: Chapter 3 - Parabellum"

1. "Chiếc đầu" trị giá 14 triệu USD

Trong John Wick: Chapter 2, Santino D'Antonio từng gài bẫy John Wick ám sát chị gái mình rồi treo thưởng đầu anh chàng với giá 7 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi bị trục xuất, anh đã trở thành "hotface" và được "tăng giá" lên gấp đôi thành 14 triệu USD. Dù được Winston (Ian McShane) cho 1 tiếng đồng hồ để trốn chạy, tay sát thủ "mất chó" cũng khó mà thoát khi bị cả thế giới ngầm truy đuổi.

2. Continental không phải kẻ duy nhất săn đuổi John Wick

Theo luật của Continental, kẻ nào giết chóc trong lãnh địa của khách sạn sẽ bị mất toàn bộ quyền lợi và trở thành kẻ thù của toàn bộ hệ thống khách sạn này. Tuy nhiên, đây không phải là lực lượng duy nhất truy đuổi John Wick. Sau khi giết chết hai chị em nhà D'Antonio, anh chàng chính thức là kẻ thù của Hội đồng Tối cao (The High Table).

Trong đoạn trailer, John tới gặp một thành viên hội đồng là The Director do Anjelica Huston thủ vai để nhờ sự giúp đỡ. Tuy nhiên, bà khó lòng mà bảo vệ người bạn thân khi các thành viên khác như The Administrator (Robin Lord Taylor) hay The Adjudicator (Asia Kate Dillon) đều muốn lấy mạng anh.

Ngoài ra, Zero (Mark Dacascos) cũng xuất hiện trong trailer với vai trò là kẻ thù chính của John Wick.

3. Cuộc chiến có quy mô toàn thế giới

Đúng như lời hứa hẹn của các nhà sản xuất, John Wick: Chapter 3 – Parabellum sẽ có quy mô trên toàn thế giới. Với sự góp mặt của Hiroyuki Sanada trong dàn diễn viên, cảnh đua moto nhiều khả năng sẽ diễn ra ở Nhật Bản, trong khi đoạn John Wick cưỡi ngựa có bối cảnh ở chính New York. Trong khi đó, người xem cũng có thể dễ dàng nhận ra anh chàng đi trên một sa mạc không khác gì Sahara của Aquaman cách đây ít lâu.

4. Bút và sách mạnh hơn súng đạn

Nếu trong John Wick: Chapter 2, anh chàng có thể giết người bằng viết chì thì sang phần phim này, John Wick chuyển sang tới quyển sách. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc sách và bút thì có "quyền năng" hơn súng đạn nhiều.

5. Câu tagline ẩn ý

Cái tên Parabellum không đơn thuần chỉ là một loại súng lục do Đức sản xuất mà còn là một câu Latin mang ý nghĩa "Prepare for war" (Chuẩn bị cho chiến tranh). Câu thành ngữ gốc của nó là Si vis pacem, para bellum (If you want peace, prepare for war - Nếu bạn muốn yên bình, chuẩn bị cho chiến tranh). Đây cũng chính là câu tagline của bộ phim. Tuy nhiên, ẩn ý phía sau đó là liệu John Wick có tìm được "yên bình"? Và "yên bình" ở đây là anh tiếp tục giải nghệ hay là cái chết?

6. Ai sẽ là đồng minh của John Wick?

Dù bị cả thế giới quay lưng nhưng cũng sẽ có người vì John mà quay lưng với thế giới. Ngoài The Bowery King (Laurence Fishburne) từng xuất hiện trong phần trước, John Wick: Chapter 3 – Parabellum còn có thêm Sofia (Halle Berry). Có lẽ nữ sát thủ này thân với anh chàng vì có cùng sở thích nuôi chó chăng?

7. John Wick là tiếp tục... mất chó?

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là số phận của chú chó bên cạnh John Wick. Làm thú cưng của tay sát thủ này khổ không kém con gái của Liam Neeson. Trong đoạn trailer, John Wick ban đầu chạy trốn cùng chú chó cưng ở New York. Tuy nhiên, trong những phân đoạn sau, cậu cún này đều vắng mặt khiến người xem bắt đầu lo lắng liệu anh chàng đã được chủ nhận gửi nhờ nhà bạn hay mất mạng như trong phần một?

John Wick: Chapter 3 – Parabellum sẽ công chiếu vào ngày 17/05/2019.