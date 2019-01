Trợ lý hết ý: Tình bạn thật sự luôn hiện hữu quanh ta

Và với Trợ Lý Hết Ý, sẽ là một tình bạn giữa một người đàn ông tỉ phú và một anh chàng bất cần. tình bạn này sẽ đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cùng với đó là những ý nghĩa, lời khuyên giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn và có niềm tin hơn vào cuộc sống.



Đề tài tình bạn không phải là một đề tài quá mới lạ với nhiều khán giả tại Việt Nam, khi những bộ phim về đề tài này luôn có một tầng lớp khán giả rất yêu thích. Có thể kể đến một số cái tên rất thành công như là The Intern 2015 ( Bố Già Học Việc), The Other Woman 2014 (Vợ, Người yêu, Người tình) và Pitch Perfect 2012 (Sự nổi loạn hoàn hảo)…

Bố Già Học Việc, Vợ Người Yêu, Người Tình Sự Nổi Loạn Hoàn Hào

Câu chuyện của Bố Già Học Việc xoay quanh một ông lão tuy đã về hưu nhưng tâm hồn cực kì trẻ trung, không chịu "ngồi im" trong những tháng năm tuổi già và một cô chủ xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc sống gia đình, áp lực công việc lại làm cho chính cô trở nên già cỗi, không có niềm vui vào cuộc sống. Những tưởng sự đối lập của cả hai sẽ là một rào cản lớn cho công việc của họ. Nhưng qua những lần tiếp xúc và làm việc chung, những điểm khác biệt đó dần bổ sung cho nhau và biến họ thành một cặp đôi tri kỉ rất đặc biệt.

Vợ, Người Yêu, Người Tình lại là một tình bạn nảy nở giữa những cô nàng là đối thủ của nhau, nhưng khi các cô cùng nhau lập kế hoạch trả thù anh chồng có thói trăng hoa thì họ lại trở thành đồng minh và vô tình trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.

Còn Sự Nổi Loạn Hoàn Hào chính là tình bạn mà ai cũng sẽ gặp một lần trong cuộc đời. Bộ phim nói về tình bạn học đường giữa một nhóm bạn có cùng chung sở thích và mục tiêu. Qua những đấu tranh, thi đua đã gắn kết và giúp họ trở nên hiểu nhau và trở thành nhóm bạn thân thiết.

Có thể thấy đã có rất nhiều tình bạn được khai thác và đưa lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên Trợ Lý Hết Ý sẽ là một món ăn mới lạ và đầy màu sắc hơn, khi dựa trên một câu chuyện có thật. Họ tuy xuất thân khác nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau, cùng làm nhiều việc với nhau và rồi trở thành đôi bạn tri kỉ không thể tách rời.

Trợ Lý Hết Ý là câu chuyện tình bạn giữa một người đàn ông giàu có nhưng lại bị liệt tứ chi và một anh chàng trẻ thất nghiệp, nhưng lúc nào cũng vui vẻ và đầy sức sống. Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra trong những ngày đầu tiên làm việc của anh chàng Trợ Lý Hết Ý này, khi anh phải chăm sóc ông chủ của anh từ việc đi lại, cho đến chăm sóc sức khỏe cá nhân. Những tưởng những khó khăn đó sẽ làm cho anh chàng bỏ cuộc, nhưng quá trình này lại giúp anh nhận ra được nhiêu điều hay ho từ chính việc chăm sóc và tính cách ông chủ bị liệt của mình. Và ngược lại, chính người đàn ông bị liệt này dù rất thành công trong công việc và cuộc sống nhưng lại học được rất nhiều điều đơn giản nhưng lại vô cùng quý giá từ anh chàng "xem trại như nhà" này.

Trợ Lý Hết Ý sẽ cho khán giả nhận ra rằng, đôi lúc người truyền cảm hứng cho chính ta thay đổi suy nghĩ chẳng phải là những ngôi sao nổi tiếng thế giới, cũng không phải là những nhà văn thiên tài. Đơn giản chỉ là những người cực kì thân thiết xung quanh. Mà đôi khi chúng ta đã bỏ quên những điều hay ho từ chính họ.

Và nếu bạn đang, chưa hoặc tin rằng mình sẽ có một tình bạn đáng nhớ, thì không còn lâu nữa bộ phim Trợ Lý Hết Ý sẽ được công chiếu toàn quốc vào ngày 18.1.2019. Hãy ra rạp xem ngay bộ phim Trợ Lý Hết Ý để biết rằng tình bạn thực sự không phải điều gì khó kiếm tìm mà luôn luôn hiện hữu quanh ta.