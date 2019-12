6 chai nước hoa của các mỹ nam: Song Joong Ki, Lee Min Ho... sẽ thích mùi hương như thế nào?

1. G-Dragon

Ông hoàng Kpop G-Dragon luôn nổi tiếng với gu thời trang ấn tượng và sức ảnh hưởng toàn cầu. Và Musc Ravageur của Frederic Malle chính là dòng nước hoa được anh chàng chọn mặt gửi vàng, sử dụng hằng ngày. Những nhân tố hương animalic hoà trộn nhuần nhuyễn với những nốt hương tối và ấm của vani, xen kẽ nốt hương mát của cam bergamot và oải hương, những xúc cảm mạnh cùng nhau hoà tấu: từ nốt nóng sáng của hổ phách tới nốt nhói lạnh và sắc của citrus, là những gì khiến Musc Ravageur ngay lập tức trở thành một cấu trúc hương khó quên kể từ lần đầu tiếp xúc với khứu giác. Gợi cảm, đầy quyền lực, gây ấn tượng kịch nghệ mạnh mẽ và bí ẩn – một vũ khí quyến rũ có sức mạnh không thể chối từ.

Frederic Malle Maurice Roucel Musc Ravageur ~ 5.270.000 VNĐ/ 100ml

2. Lee Min Ho

Nam thần Lee Min Ho cực kỳ yêu thích Bvlgari Pour Homme Soir. Hương thơm mở đầu làm dịu tâm hồn của bạn bằng lá trà Darieeling Ấn Độ, mùi hương nổi trội nhất bạn sẽ cảm nhận được trong suốt thời gian lưu hương. Lớp hương thứ hai là hương vị pha trộn giữa hương gỗ cây Papyrus, một loại chất liệu làm giấy viết cao cấp từ thời Ai Cập cổ đại cho các Pharaon, cùng vị cam Bergamot nồng nàn. Để rồi lắng xuống lớp hương cuối là hương của xạ hương và hổ phách ấm áp và tinh tế, mang lại cảm giác khô ráo và rất quý tộc.

BVLGARI Pour Homme Soir ~ 1.830.000 VNĐ/ 100ml

3. Song Joong Ki

Nước hoa tạo nên mùi quyến rũ đặc trưng của anh chàng đẹp hơn hoa Song Joong Ki chính là Fahrenheit 32 của Dior. Đây là một hương thơm thú vị dành cho các quý ông và chắc chắn mùi hương này sẽ hấp dẫn những người xung quanh. Hương thơm có xu hướng nghiêng về Phương Đông với sự hoà trộn giữa hương ngọt ngào của hoa cam và vani, cùng chút hương gỗ và thảo mộc của hương lau. Hương thơm giản dị này thanh lịch và quyến rũ tỏa ra một mùi hương hào nhoáng sẽ làm cho mọi người xung quanh chú ý đến bạn mà không làm họ bị choáng ngợp.

Dior Fahrenheit 32 ~ 4.610.000 VNĐ/ 100ml

4. So Ji Sub

Nam tài tử So Ji Sub đã chiếm trọn trái tim hàng loạt cô gái. Nước hoa góp phần tạo nên sự nam tính, nét hấp dẫn khó cưỡng ấy chính là Bleu de Chanel. Một sự tươi trẻ thơm mát mở ra, kéo dài trên sự ấm áp, đong đầy cảm giác nghiện của gỗ tuyết tùng và gỗ đàn hương từ New Caledonia quét qua hương thơm mãnh liệt từ gỗ. Bleu de Chanel phá vỡ mọi qui ước, mọi khuôn khổ mang đến hương thơm gợi cảm, lịch lãm và đầy bản lĩnh của phái mạnh. Với thiết kế chai màu đen sang trọng và huyền bí, Bleu de Chanel vẫn với mẫu chai mạnh mẽ thu hút ánh nhìn của đối phương điểm xuyết tên dòng nước hoa và thương hiệu với mạ vàng nổi bật.

Bleu de Chanel ~ 2.780.000 VNĐ/ 100ml

5. Ryan Reynolds

Le Labo là một thương hiệu nước hoa cao cấp ở New York. Được rất nhiều người ưa chuộng, đến ngay cả anh chàng "Deadpool" Ryan Reynold cũng vô cùng yêu thích. Nốt hương hoắc hương trong nước hoa khá thú vị, thay vì khiến cho nước hoa mang mùi hương hoắc hương thông thường mà chúng ta quen biết, thì Patchouli 24 lại có một mùi hương da thuộc và khói (nhờ các nốt hương gỗ và nhựa). Để cân bằng lại mùi hương này, mùi hương vani ngọt ngào như vị bánh trứng sữa đã được thêm vào.

Le Labo Patchouli 24~ 5.540.000 VNĐ/ 100ml

6. George Clooney

George Clooney luôn xuất hiện với hình ảnh quý ông tốt bụng, dịu dàng và lịch thiệp. Nước hoa Creed Green Irish Tweed được ông sử dụng mỗi ngày và đây cũng là thương hiệu quen thuộc đối với hoàng gia Anh. Bằng sự kết tinh tinh tế giữa những nốt hương cam quýt và hương gỗ, Green Irish Tweed có hương thơm đầy nam tính và mạnh mẽ dành cho đấng mày râu. Nó thích hợp dành cho những người đàn ông có độ sâu và tinh tế bởi những nốt hương có chút cay cay hoàn hảo từ lá violet càng giúp tạo nên sự tự tin cùng vẻ ngoài gợi cảm.