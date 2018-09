10 Phim Hoa ngữ chiếu mạng có lượt xem cao nhất trong 2 năm: Diên Hi Công Lược chỉ đứng thứ 4

Thời gian gần đây, bên cạnh phim truyền hình thì phim chiếu mạng đã ngày càng trở nên phổ biến hơn. Các nhà sản xuất cũng coi đây như là một mảnh đất màu mỡ để quảng bá tác phẩm của mình được biết đến nhiều hơn. Hãy cùng điểm qua 10 bộ phim chiếu hè đạt lượt xem cao nhất ở Trung Quốc từ năm 2016 đến năm 2018 nhé.

10. Hương Mật Tựa Khói Sương (12,4 tỷ): Dương Tử, Đặng Luân, La Vân Hi

Hai tác phẩm thành công nhất hè 2018 này phải kể đến Diên Hi Công Lược và Hương Mật Tựa Khói Sương. Từ lúc lên sóng truyền hình, Hương Mật đã đạt rất nhiều thành tích đáng nể, trong suốt 1 tháng phát sóng, rating của phim luôn giữ vững vị trí quán quân, bỏ xa các đối thủ như Vũ Động Càn Khôn của Dương Dương hay Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu của Trương Thiên Ái.

Sự kết hợp ăn ý giữa Đặng Luân và Dương Tử đã trở thành một cú hit lớn trong sự nghiệp của hai diễn viên tài năng này. Hương Mật Tựa Khói Sương được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình kinh điển của tác giả Điện Tuyến, từng làm mưa làm gió mảng văn học mạng Trung Quốc những năm 2000. Bộ phim kể về mối tình sâu đậm giữa Thái Tử Thiên Giới Húc Phượng (Đặng Luân) và con gái Hoa Thần – Cẩm Mịch (Dương Tử). Hai người phải trải qua rất nhiều khó khăn, sinh li tử biệt cuối cùng mới có thể hạnh phúc bên nhau.

9. Lão Cửu Môn (12,7 tỷ): Trần Vỹ Đình, Trương Nghệ Hưng, Triệu Lệ Dĩnh

Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng như Trương Nghệ Hưng, Trần Vỹ Đình, Triệu Lệ Dĩnh, Lão Cửu Môn đã trở thành hiện tượng phim chiếu mạng của năm 2016. Bộ phim là phần tiền truyện của series Đạo Mộ Bút Ký, kể về câu chuyện của chín thế gia ở Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc).

Trong Lão Cửu Môn, Trương Khải Sơn (Trần Vỹ Đình) là một quân nhân vô cùng tài giỏi, vừa thông minh, quyết đoán, dũng cảm, còn Nhị Nguyệt Hồng (Trương Nghệ Hưng), bằng hữu tốt của Khải Sơn thì lại là một người đàn ông ôn hòa, điềm đạm và vô cùng yêu vợ. Trong Lão Cửu Môn, Trương Khải Sơn đã tìm được tình yêu với Doãn Tân Nguyệt (Triệu Lệ Dĩnh), cùng với sự giúp sức từ Nhị Nguyệt Hồng mà phá tan âm mưu của kẻ địch để bảo vệ tính mạng của người dân.

8. Phù Dao (14,1 tỷ): Dương Mịch, Nguyễn Kinh Thiên

Sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, khán giả lại được dịp hội ngộ với Dương Mịch trong Phù Dao Hoàng hậu, tác phẩm cô đóng cặp với nam thần Đài Loan Nguyễn Kinh Thiên. Tuy Phù Dao Hoàng hậu không giành được nhiều thành tốt khi chiếu trên truyền hình, phải nhận nhiều chê bai từ khán giả vì nội dung "đầu voi đuôi chuột" nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới thành tích chiếu mạng của bộ phim. Không giống như các phim chiếu mạng khác, Phù Dao được chiếu độc quyền trên IQIYI nên với thành tích 14,1 tỷ, bộ phim đã trở thành một "huyền thoại" trong lịch sử phim chiếu mạng của Trung Quốc.

7. Người đàn ông tốt (15 tỷ): Tôn Hồng Lôi, Giang Sơ Ảnh, Trương Nghệ Hưng, Quan Hiểu Đồng

Không nhiều khán giả ở Việt Nam biết đến tác phẩm Người Đàn Ông Tốt của Tôn Hồng Lôi nhưng đây lại là một trong những bộ phim chiếu mạng rất nổi tiếng và thu hút nhiều lượt xem ở Trung Quốc vào năm 2016. Người Đàn Ông Tốt có sự tham gia của Tôn Hồng Lôi, Quan Hiểu Đồng, Giang Sơ Ảnh, Trương Nghệ Hưng. Bộ phim được đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn xuất của dàn diễn viên chính.

Ở Người Đàn Ông Tốt hội tụ rất nhiều yếu tố thu hút người xem, từ hài hước đến cảm động, từ tình bạn, tình yêu đến tình thân, nhân vật chính của phim cũng không phải một anh chàng đẹp trai hay một cô nàng xinh đẹp, đó là một người đàn ông đã 40 tuổi tên Lục Viễn (Tôn Hồng Lôi), từng ngồi tù, lại còn nghiện rượu, nhưng ẩn bên trong bề ngoài gai góc đó là một trái tim biết yêu thương và một tấm lòng chân thành.

6. Nửa Đời Trước Của Tôi (15,1 tỷ): Cận Ngôn, Mã Y Lợi

Nửa Đời Trước Của Tôi kể về cuộc sống của La Tử Quân (Mã Y Lợi) trước và sau khi ly hôn với chồng mình là Trần Tuấn Sinh (Lôi Giai Âm). Dưới sự giúp đỡ của người bạn thân là Đường Tinh (Viên Tuyền) và bạn trai Hạ Hàm (Cận Đông) của bạn đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn, bước tiếp trên đoạn đường đời tiếp theo của cuộc đời mình.

Sau đó La Tử Quân lại nảy sinh tình cảm với bạn trai của bạn thân, đồng thời Hạ Hàm cũng có tình cảm với cô.

Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực và có tên tuổi, mặc dù kịch bản của phim cũng vấp phải nhiều lời phàn nàn từ khán giả nhưng Nửa Đời Trước Của Tôi vẫn rất thành công, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống qua cuộc đời của nhân vật chính La Tử Quân.

5. Huyễn Thành Vương Quốc Ảo (16,1 tỷ): Mã Thiên Vũ, Phùng Thiệu Phong, Tống Thiến

Vương Quốc Ảo từng là một trong những dự án phim kì ảo thành công nhất của Trung Quốc. Bộ phim được đầu tư lớn về mặt kỹ xảo, tiêu tốn 3 tỷ NDT của nhà sản xuất, đội ngũ thực hiện từng đảm nhận kỹ xảo cho các phim The Hobbit, Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn.

Huyễn Thành – Vương Quốc Ảo kể về cuộc chiến giữa hai gia tộc Băng và Hỏa, Ca Sách (Phùng Thiệu Phong) và Anh Không Thích (Mã Thiên Vũ) là vương tử của Băng tộc. Trong cuộc chiến giành vương vị, Ca Sách không chỉ bị lạc mất người em trai Anh Không Thích, mà còn mất cả người yêu. Kể từ đó, Ca Sách bước vào con đường tìm kiếm người yêu và người thân. Mặc dù lượt xem của phim đạt thành tích tốt nhưng bộ phim đã kết thúc mà không để lại ấn tượng gì cho khán giả và giới chuyên môn vì nội dung không đáp ứng được kì vọng của khán giả.

4. Diên Hi Công Lược (16,8 tỷ): Nhiếp Viễn, Xa Thi Mạn, Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn

Quả là thiếu sót nếu như không nhắc tới "hiện tượng cung đấu" Diên Hi Công Lược. Từ một bộ phim không được kì vọng quá nhiều, từng bị nhiều đài truyền hình từ chối phát sóng nhưng Diên Hi Công Lược đã vụt sáng trở thành bộ phim cung đấu hot nhất hè 2018. Cũng nhờ thành công ngoài mong đợi của bộ phim mà dàn diễn viên trẻ của phim như Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn, Tô Thanh từ những diễn viên ít tên tuổi đã trở thành những gương mặt triển vọng của làng điện ảnh Hoa Ngữ. Phát sóng vỏn vẹn trong vòng 1 tháng nhưng Diên Hi Công Lược đã gây bão từ Trung Quốc cho đến Việt Nam, hiện nay cơn bão này đã "đổ bộ" vào cả Hong Kong và Đài Loan, gặt hái được không ít thành công.

3. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (24,4 tỷ): Dương Dương, Trịnh Sảng, Mao Hiểu Đồng

Một tác phẩm chuyển thể ngôn tình rất được đón nhận nữa là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của Dương Dương và Trịnh Sảng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng cùng tên của nhà văn Cố Mạn, kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa nàng hoa khôi trường đại học Bối Vi Vi (Trịnh Sảng) và Tiêu Nại (Dương Dương) trong một game online. Chuyện tình vô cùng ngọt ngào đáng yêu này giữa Vi Vi và Tiêu Nại đã đánh gục người xem ngay từ những tập đầu tiên, tình yêu của họ không có những biến cố hay thăng trầm sóng gió, mà từ từ tích lũy, nhưng lại thấm sâu vào đáy lòng.

2. Tru Tiên – Thanh Vân Chí (27,5 tỷ): Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

Tru Tiên – Thanh Vân Chí từ lúc ra mắt đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Phim có sự tham gia của dàn cast khủng như nam thần Lý Dịch Phong, tiểu Hoa đán Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử, những thành tích khủng mà Tru Tiên đạt được cũng không vượt ngoài kì vọng của khán giả. Mặc dù được yêu thích như vậy, nhưng Tru Tiên vẫn chưa thể làm fan của tiểu thuyết gốc hài lòng. Chính vì sự ưu ái tăng đất diễn cho vai Bích Dao (Triệu Lệ Dĩnh) mà "bỏ quên" mất nàng Lục Tuyết Kì (Dương Tử) đã khiến một bộ phận không nhỏ người hâm mộ quay lưng với bộ phim.

1. Sở Kiều Truyện (45,3 tỷ): Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm

Đứng đầu danh sách này chính là bộ phim từng làm mưa làm gió khắp châu Á Sở Kiều Truyện. Sở Kiều Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết "Hoàng phi đặc công số 11" của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi. Trong phim, Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) là một cô gái xinh đẹp giỏi giang, làm việc dưới trướng của Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân). Trong thời gian sống ở phủ Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiểu đã làm quen với Yến Tuân (Đậu Kiêu).

Từ lúc lên sóng, Sở Kiểu Truyện giành được rất nhiều thành tích mà chưa từng có bộ phim nào đạt được. Chỉ trong 36 giờ đầu tiên lên sóng, Sở Kiều Truyện đã đạt 1 tỷ lượt xem, sau một tháng thì con số này đã lên tới 20 tỷ. Không chỉ thành công trên trang chiếu phim trực tuyến mà Sở Kiều Truyện còn đạt rating khủng gần 3% dù phim chiếu vào khung giờ khuya vào lúc 23 giờ.

Như vậy, trong danh sách này có đến 3 bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh, còn Diên Hi Công Lược chỉ khiêm tốn ở vị trí thứ 4.