Xuất hiện thêm đối tượng bị nghi gian lận nhạc số vì vượt cả IU và Taeyeon trên BXH, đại diện Melon chính thức lên tiếng

Mới đây, ca khúc "It's over" của Boramiyu giành hạng nhất trên BXH thời gian thực mảng ballad trên Melon. Ngay lập tức, nữ ca sĩ vướng nghi án gian lận vì vượt cả "Into The Unknown" ("Frozen 2" OST) của Taeyeon và "Late night" của Noel. Tuy nhiên, đây chỉ là BXH thời gian thực ở mảng ballad và ca khúc đã nhanh chóng xuống hạng nên chuyện Boramiyu gian lận vẫn còn khá mơ hồ để kết luận.

Boramiyu vượt Taeyeon và Noel để đứng đầu BXH thời gian thực mảng ballad nhờ "It's over" trên Melon.

MV "It's over" – Boramiyu

Trái ngược với trường hợp trên, Kim Nayoung cùng Yang Dail bị cư dân mạng Hàn mạnh mẽ tố thao túng BXH vì ca khúc mới của họ là "Goodbye list" nhanh chóng đạt hạng nhất, đẩy IU rớt ngôi vương trên Melon và 3 trang nhạc số khác chỉ sau vài tiếng phát hành dù họ không phải nghệ sĩ mạnh nhạc số cũng như không có lực lượng người hâm mộ hùng hậu.

MV "Goodbye list" – Kim Nayoung & Yang Dail

Trước cáo buộc trên, Kim Nayoung nhanh chóng thông báo dùng hành động pháp lí đối với những người bình luận ác ý. Trong khi đó, chủ tịch công ty của Yang Dail (Brand New Music) là Rhymer cũng khẳng định không có chuyện gian lận nhạc số đối với ca khúc này.

Sự việc khiến đại diện Melon phải lên tiếng trước báo giới: "Chúng tôi biết rằng vấn đề này đang trở thành một chủ đề nóng trong ngành công nghiệp âm nhạc và chúng tôi đang tạo ra các chính sách trên BXH Melon để cho người dùng tiếp cận.

Chúng tôi đang liên tục theo dõi và thực hiện các bước liên quan đến các dấu hiệu bất thường, cũng như tăng cường các chính sách hoạt động về các dấu hiệu bất thường. Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác khi có yêu cầu chính thức từ các cơ quan chính phủ để điều tra như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Trung tâm Giám sát Gian lận của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc.



Chúng tôi hiện không phát hiện thấy các dấu hiệu bất thường về biểu đồ xếp hạng của ca khúc mới của Kim Nayoung và Yang Dail. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ danh tiếng của Melon".

Nguồn tham khảo: SP