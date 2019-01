Xuất hiện ấn tượng tại show diễn, loạt sao Việt vẫn không quên “tiếc lời” ngợi ca về vẻ đẹp tự do trong từng tác phẩm của Lý Quí Khánh

Ra mắt công chúng với tiếng vang "Feminism" ngày 08/01 vừa qua sau 10 năm hoạt động không ngừng, NTK Lý Quí Khánh vừa khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang Việt vừa mang đến thông điệp mới mẻ về Vẻ đẹp tự do. Vốn được biết đến với tính cách khắt khe trong việc lựa chọn nguồn cảm hứng cho từng tác phẩm của mình, lần này NTK tài năng sinh năm 1988 đã cùng Dove lấy Vẻ đẹp tự do của người phụ nữ để truyền đi thông điệp - "Tự do vượt ra khỏi những bó buộc của xã hội, tự do từ chính bên trong suy nghĩ để từ đó thể hiện vẻ đẹp riêng, nét cuốn hút sẵn có bên trong mỗi cô gái".



Phô diễn vẻ đẹp tự do của phái nữ theo một cách rất đặc biệt và rất "Lý Quí Khánh", thật không qua ngoa khi nói rằng show diễn 10 năm dấu ấn trong ngành thời trang của NTK tài năng này là một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất khởi đầu năm 2019.

Mở màn phần trình diễn với mái tóc đen uốn lọn sóng nhuyễn đánh xù, Á hậu Huyền My thu hút với màn catwalk tự tin thể hiện vẻ đẹp cuốn hút rất riêng của mình khi khoác lên người một trong những mẫu thiết kế ấn tượng.

Theo NTK Lý Quí Khánh, vẻ đẹp tuyệt vời nhất của người phụ nữ chỉ được trọn vẹn khi họ tự do thể hiện nét quyến rũ tự tin vốn có theo cách riêng của mình, và điều đó đều dễ dàng được nhận thấy qua cách cô ấy lựa chọn trang phục, kiểu tóc, phụ kiện… mỗi ngày. Đây cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng Dove mong muốn truyền tải tới các cô gái - những người phụ nữ tự chủ độc lập trong cuộc sống hiện đại. Cũng theo NTK: "Nếu sự tự do tôn lên vẻ đẹp riêng của mỗi cô gái, thì mái tóc chính là điểm nhấn rõ ràng nhất của nét đẹp đặc biệt này".



Show diễn "Feminism" được ví như "sân chơi" catwalk hội tụ những gương mặt nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Mâu Thủy... và sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt - Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy.

Một trong những điểm nhấn trong show diễn "10 năm" của Lý Quí Khánh lần này không thể không kể đến Hồ Ngọc Hà - người đẹp được NTK tự tay "đo ni đóng giày" mẫu thiết kế theo phong cách riêng.

Đây là màn xuất hiện đầu tiên của Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 5 năm vắng bóng, người đẹp vẫn mang thần thái yêu kiều được tôn vinh thêm bởi mái tóc xoăn mềm mại tự do.

Vốn đã quen thuộc với những tác phẩm thiết kế theo phong cách thướt tha và đẳng cấp, tôn lên vẻ đẹp nữ tính và quyến rũ, không lạ khi từng mẫu thiết kế của Lý Quí Khánh trong show diễn "Feminism" đều thiên về những mẫu đầm dài ấn tượng, toát lên vẻ đẹp riêng trong hầu hết những khía cạnh của người phụ nữ. Qua đó, mỗi người đẹp đều có thể cuốn hút theo cách riêng trong từng mẫu đầm của Lý Quí Khánh.



"Bóng hồng" Lan Khuê một lần nữa khẳng định đẳng cấp siêu mẫu của mình khi tự tin khoe dáng cùng mái tóc óng mượt bồng bềnh tràn đầy sức sống.

Dàn mỹ nhân rạng ngời góp mặt trong danh sách khách mời trong show diễn của Lý Quí Khánh là những cái tên đình đám của showbiz Việt như Tóc Tiên, Hương Giang Idol, Diễm My, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy...



Không hổ danh là một trong những biểu tượng gợi cảm của showbiz, Tóc Tiên tự tin xuất hiện với kiểu tóc cá tính và mẫu thiết kế đầm thướt tha.

Tân Hoa hậu Tiểu Vy "gạt bỏ" hình tượng nhẹ nhàng nữ tính để khoác lên vẻ đẹp mạnh mẽ hiện đại với kiểu tóc side-braid cá tính.

Show diễn gây "choáng ngợp" với dàn người đẹp "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" hội tụ tại hàng ghế đầu của sàn diễn.

Không uổng công cho sự chăm chút và đầu tư kĩ lưỡng, show diễn "Feminism" của Lý Quí Khánh đã một lần nữa khẳng định năng lực "không hề kém cạnh" của NTK tài năng sinh năm 1988 sau gần 10 năm cống hiến trong làng thời trang Việt. Cùng với Dove, bộ sưu tập thiết kế lần này đều mang đến tinh thần: Vẻ đẹp của tự do - người phụ nữ tỏa sáng nhất khi cảm thấy tự tin với vẻ đẹp riêng vốn có.