Xinh đẹp và quyến rũ, cô gái tóc hồng mới nổi trên Instagram Nhật hóa ra là người mẫu ảo!

Imma (ima) trong tiếng Nhật có nghĩa là "bây giờ", từ này đã được đặt cho một cô người mẫu ảo mới nổi trên Instagram Nhật Bản.

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp cuốn hút, Imma thường xuyên diện những outfits đậm chất streetwear và chụp ảnh để đăng lên Instagram cá nhân với hơn 10.000 người theo dõi.

"Tôi là một người mẫu ảo. Tôi thích thú với văn hóa và phim ảnh Nhật Bản, tôi muốn thu hút con người đến show diễn thời trang..."

Imma

Ngay từ đầu, Imma nhận luôn mình là sản phẩm đồ họa máy tính chứ không gây hoang mang như những người mẫu ảo khác.

Thậm chí Imma có cả công ty chủ quản, ModelingCafe, trụ sở chính tại khu phố Daikanyama, tập trung nhiều cửa hàng thời trang nhất nhì Tokyo

Điều kỳ lạ chính là, trên website chính thức của ModelingCafe, công ty này không hề liên kết hay cộng tác với bất cứ nhãn hiệu thời trang nào hết. Thay vào đó, họ tự hào khi được góp sức cho các bộ phim cũng như game với đồ họa 3D lung linh như Kingsglaive Final Fantasy XV, Shin Godzilla cũng như The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Chi tiết này khiến ta nghĩ rằng, ModelingCafe vốn chẳng nắm trong tay cô người mẫu thật nào hết, toàn bộ là sản phẩm CG.

Vừa là "công trình" CG phức tạp, Imma còn có khả năng diện mọi bộ cánh trendy nhất, mới nhất nhờ thân hình tỷ lệ vàng.

Hãy nói rằng bạn không bị thu hút bởi cô gái tóc hồng này, nói dối đúng không? Ánh mắt, đôi môi và thậm chí nốt ruồi nơi khóe mắt mới tình làm sao!

Trong hầu hết các bức ảnh mà Imma xuất hiện, hậu cảnh hoàn toàn là môi trường thực, chỉ có cô là ảo. Đại diện ModelingCafe cho hay, họ đã tính đến những chi tiết như tóc của Imma sẽ dài ra, để lộ chân tóc màu đen vì đây là cô gái gốc Á.

Thông thường, ảnh CG tốt đến mấy khi zoom vẫn bị vỡ. Tuy nhiên, công nghệ đồ họa tối ưu đã giúp Imma trông thuyết phục hơn nhiều khi chụp cận cảnh.

Tạo nên làn da ấn tượng của Imma là trách nhiệm của các nữ nhân viên tại ModelingCafe. Về mặt logic, Imma có trang điểm và công ty này không chắc lắm về việc nhân viên nam hiểu rõ về mỹ phẩm, kết quả có thể sẽ không sát với thực tế.

Mục tiêu cuối cùng của ModelingCafe là trao phần hồn cho Imma bằng AI. Khi đó, cô người mẫu ảo có thế tương tác với thế giới theo thời gian thực. Hiện tại, họ đang cố gắng làm cho Imma trở nên sống động nhất có thể, đến mức khó phân biệt được với người thật.

Đường đi nước bước của Imma có những nét tương đồng với Miquela, người mẫu ảo với 542.000 người theo dõi từng làm điên đảo Instagram nửa năm về trước.

Chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh của Imma: