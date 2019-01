Xem xong MV mới của Tiffany (SNSD), fan đặt tên: "Cô gái đứng giữa biển hát từ sáng đến tối"

Mới đây, thành viên SNSD Tiffany (nghệ danh Tiffany Young) đã tung ra MV mới nhất trong sự nghiệp hoạt động solo của mình mang tên "Born Again". Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Tiffany kể từ MV "Teach You" ra mắt hồi 3 tháng trước, đánh dấu một bước chuyển ngoặt trong phong cách của thành viên SNSD. Tiffany cũng đích thân tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất ca khúc "Born Again".

Tiffany Young - "Born Again" MV

Xuyên suốt MV, Tiffany với mái tóc vàng diện bộ váy trắng dài thướt tha dạo chơi, ca hát trên bờ biển. Có lẽ do quá đam mê với sự nghiệp ca hát nên cô nàng đã hát suốt từ sáng đến chiều và.... vẫn ở trên biển. Chỉ có một điều không thay đổi, đó là Tiffany vẫn xinh đẹp rạng ngời!

Chạy hết từ sa mạc...

...mệt quá Tiffany lại lững thững bên bờ biển.

"Cho chị nghỉ tạm chút!"

Ca hát từ khi hoàng hôn xuống...

... đến đêm vẫn hát tiếp!

"Born Again" gây ấn tượng mạnh với các fan bởi phần hòa âm phối khí vô cùng mới lạ và độc đáo, mang âm hưởng của những bản nhạc Pop US-UK những năm 2010. Tuy nhiên, người hâm mộ lại không hài lòng khi phần giọng của Tiffany bị chỉnh sửa hơi quá tay trong đoạn điệp khúc, khiến khán giả không còn nhận ra chất giọng husky đặc trưng của thành viên SNSD. Ngoài ra, MV có phần đơn điệu trong bối cảnh và trang phục cũng không đáp ứng được kỳ vọng cao từ phía người hâm mộ sau những bức hình teaser "chất như nước cất" của Tiffany.