Xem hết 7 năm clip quảng cáo của Nike, trí tuệ nhân tạo chế ra một slogan siêu hoàn hảo

Với những người làm việc trong lĩnh vực marketing, việc sáng tạo ra một chiến dịch quảng cáo có thể ‘đi vào lòng người’ không hề dễ chút nào. Bên cạnh những dòng slogan huyền thoại như “I’m lovin’ it” (McDonald), hay Just Do It” (Nike), vẫn có hàng trăm, hàng nghìn slogan không hề thu hút được sự chú ý của khách hàng và nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Đoạn clip nhạc Rap dưới đây là minh chứng rõ ràng nhất về khả năng sáng tạo của trí tuệ nhân tạo, vốn tổng hợp các tuyên ngôn thương hiệu / slogan do hệ thống này tạo ra.

Theo đó, toàn bộ phần lời đoạn clip nhạc Rap nói trên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo ‘chấp bút’. Đây là thành quả có được sau khi trí tuệ nhân tạo này được rèn luyện với dữ liệu là toàn bộ video quảng cáo của Nike trong bảy năm trở lại đây.

Jean-Baptiste Le Divelec, một chuyên gia làm việc ngành quảng cáo, đồng thời cũng là người nảy ra ý định sử dụng AI trong việc tạo ra nội dung quảng cáo cho biết:

“AI và mạng lưới thần kinh nhân tạo đang được ngành quảng cáo xem xét nghiêm túc để có thể triển khai trong tương lai. Là một người làm công việc sáng tạo, tôi đã bị mê hoặc bởi các mạng lưới thần kinh nhân tạo có thể sáng tạo nghệ thuật, làm tranh vẽ, tạo ra âm nhạc, vv.v. Tôi muốn tự mình trải nghiệm nó và cố gắng tạo ra một quảng cáo được thực hiện bằng AI. Vì vậy, tôi đã chọn một trong những thương hiệu mang tính biểu tượng nhất trên thế giới là Nike và bắt đầu thu thập tất cả các tuyên ngôn thương hiệu của hãng này mà tôi có thể tìm thấy.

Với việc Nike được đánh giá rất cao trong ngành quảng cáo, tôi biết rằng tôi sẽ có đủ dữ liệu để thu được kết quả thật thú vị”

Theo mô tả TheNextWeb, mặc dù các từ ngữ do AI tạo ra trong đoạn nhạc rap giống như ‘một đống từ ngữ vô nghĩa được trộn lẫn với nhau một cách hỗn độn”, người nghe vẫn có thể cảm nhận được mạch cảm hứng trong từng câu chữ. Đáng chú ý nhất có thể kể đến như dòng slogan “If you can’t beat him, legend that thing!” được AI sáng tạo ra, vốn khá bắt tai và có sự tương đồng với các tuyên ngôn thương hiệu/slogan của Nike trước đây.

Nhìn chung, mặc dù vẫn còn có rất nhiều thiếu sót, tiềm năng của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo nội dung trong ngành quảng cáo là rất lớn. Trên thực tế, một số tập đoàn lớn đã bắt tay vào việc sử dụng AI nhằm giúp sức trong các chiến dịch marketing trong vài năm trở lại đây.

Vào tháng 12 năm ngoái, hãng sản xuất oto Lexus cũng kết hợp cùng công ty quảng cáo The & Parnership để tạo ra phim quảng cáo đầu tiên được được viết kịch bản bởi trí thông minh nhân tạo và được đạo diễn bởi Kevin Macdonald, người đã giành giải Phim tài liệu hay nhất cho One Day vào năm 2000.

Việc tạo ra được quảng cáo này đòi hỏi một lượng lớn các công việc đi kèm, bao gồm phân tích trực quan về clip quảng cáo những xe hơi đắt tiền đã giành chiến thắng tại Cannes Lion trong suốt 15 năm qua nhằm huấn luyện AI. Đáng chú ý, mặc dù đối với AI, việc xem lại các quảng cáo đã đạt giải Cannes Lion là phần cốt lõi của quá trình sáng tạo, tuy nhiên nó cũng đã tự bổ sung thêm các dữ liệu và thông tin chi tiết khác trong quá trình ‘học hỏi’.

Theo đó, các dữ liệu trí tuệ cảm xúc được thu thập bởi các công ty quảng cáo đã giúp AI có thể hiểu được quá trình phản ứng của người xem khi xem clip quảng cáo. Dựa trên những dữ liệu này, hệ thống trí tuệ nhân tạo đã rút ra được các “công thức thành công” và sáng tạo nên một phim quảng cáo hoàn chỉnh cho Lexus.

“Thật hấp dẫn khi thấy hệ thống AI bắt đầu học hỏi từ các quảng cáo cũ của Cannes Lions cho đến cách chúng tìm hiểu về trực giác con người và bắt đầu khơi gợi cảm xúc cho người xem trong các clip quảng cáo”, giám đốc công ty

