"Vượt mặt" Hòa Liên, chính thức thắng giải "Best English Skill", Thúy Vân tiếp tục là cái tên sáng giá nhất HHHV 2019!

Sau 1 ngày công bố top 2 thí sinh xuất sắc tranh giải tại hạng mục "Best English Skill" thì ngay mới đây trước thềm đêm chung kết HHHV 2019, Phạm Hồng Thúy Vân đã bất ngờ vượt qua Hòa Liên để tiếp tục được vinh danh. May mắn một lần nữa đã mỉm cười với người đẹp đến từ TP. HCM. Tính đến giây phút này, Phạm Hồng Thúy Vân đã chiến thắng tới 3 giải ở hạng mục phụ bao gồm: "Best Interview", "Best Social Media" và hôm nay là "Best English Skill". Có thể thấy đây là tín hiệu rất tốt, là cơ hội và động lực giúp Phạm Hồng Thúy Vân dễ dàng hơn chạm tay đến ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Với kinh nghiệm làm MC song ngữ, từng dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như "How do I Look", "Asia's Got Talent"... cùng việc từng thi "Hoa hậu Quốc tế 2015", Thúy Vân vốn dĩ đã sắm cho mình một hành trang kiến thức đủ để nếu như cô có tiếp tục đại diện Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc khác. Đâu phải tự nhiên mà các fan gọi cô là "Micro Phạm", người chưa bao giờ nói sai và chỉ nói đúng một lần duy nhất! Việc cô chiến thắng hạng mục kĩ năng Tiếng Anh tại cuộc thi được đông đảo khán giả ủng hộ và cho rằng Thúy Vân thực sự rất xứng đáng!



Phạm Hồng Thúy Vân tiếp tục thắng giải "Best English Skill" tại Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Đây được cho là giải thưởng vô cùng xứng đáng với Thúy Vân bởi trước đó cô từng tham gia dẫn dắt rất nhiều chương trình song ngữ nổi tiếng.

Phạm Hồng Thúy Vân sinh năm 1993 sở hữu cao 1,72 m cùng số đo ba vòng là 82-60-90. Cô là thí sinh thu hút rất nhiều sự chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ 2019 bởi trước khi tham gia cuộc thi, cô từng đọat giải Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế năm 2015 và Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam.

Việc dám gác lại ngôi vị Á hậu Quốc tế để bắt đầu lại từ đầu là một quyết định vô cùng dũng cảm của Thúy Vân, điều này cũng khiến cô nhận được nhiều sự chú ý hơn cả khi tham gia vào đấu trường sắc đẹp khốc liệt bậc nhất Việt Nam. Việc dành chiến thắng cả 3 tập trong 9 tập Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, cũng chính là điểm cộng giúp Thúy Vân trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện năm nay.



Tính đến giờ phút này, cô là thí sinh giành được nhiều giải tại hạng mục phụ nhất trong cuộc thi.