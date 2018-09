Vừa ra mắt, MV có tựa đề lạ tai của Han Sara bị cho là "bản trộn lẫn" 2 hit đình đám của TWICE

Sau khi "thả thính" bằng teaser vui nhộn, Han Sara chính thức cho ra mắt MV mới với tựa đề khá lầy lội là "Que A Du" (dịch từ: Where are you?). Ca khúc có giai điệu vui tươi, ca từ trẻ trung, trong sáng do nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng chắp bút. Lấy bối cảnh tại một trường học, Han Sara hoá thân vào hình ảnh một cô nữ sinh cảm nắng anh bạn cùng trường nhưng ngại nói ra. Nhìn chung, cả âm nhạc lẫn hình ảnh đều phù hợp với hình tượng dễ thương, phù hợp độ tuổi mà Han Sara theo đuổi từ trước tới nay.

Tuy nhiên, sau khi ra mắt, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng ngay lập tức gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Cụ thể, giai điệu của "Que-A-Du" tương đồng với hai bản hit của nhóm nhạc Twice là "Candy Pop" và "What Is Love". Nếu phần đầu ca khúc gây liên tưởng ngay với "Candy Pop" thì đoạn điệp khúc lại hao hao "What Is Love".

Clip so sánh sự giống nhau giữ "Que-A-Du" và hai bản hit của Twice

Liên hệ với tác giả Huỳnh Hiền Năng, anh cho biết: "Sau khi viết xong ca khúc này, tôi cảm thấy rất thích. Bản thân tôi rất ngại lên tiếng những vấn đề đạo nhái thế này vì nói hay không cũng như vậy, khán giả cũng có quan điểm riêng của họ. Tôi xin phép miễn bình luận để tập trung viết bài, làm những việc khác".

MV "Que-A-Du" - Han Sara

MV "What is Love?" - TWICE

"Candy Pop" MV - TWICE