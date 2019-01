Vừa giữ No.1 Billboard Hot 100 được 1 tuần, Halsey đã bị hất khỏi "ngôi vương" vì ca khúc nhạc phim đình đám này

Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này vừa được cập nhật với sự thay đổi ở vị trí No.1. Người hâm mộ của nữ ca sĩ Halsey đang lấy làm tiếc nuối khi "Without Me" chỉ vừa giữ "ngôi vương" được 1 tuần đã phải nhường lại vị trí này cho ca khúc nhạc phim đình đám mang tên "Sunflower" (OST Spider-Man: Into The Spider-Verse).

Chính thức phát hành vào tháng 10/2018, ca khúc nhạc phim của bộ phim ăn khách "Spider-Man: Into The Spider-Verse" do 2 giọng ca Post Malone và Swae Lee thể hiện đã nhận được sự yêu thích từ nhiều khán giả. "Sunflower" từ khi ra mắt đã được giới chuyên môn nhận xét là giai điệu hoàn hảo để truyền tải thông điệp và ý nghĩa của bộ phim.

MV "Sunflower" – Post Malone & Swae Lee

"Chễm chệ" trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đã 12 tuần, mãi đến nay, "Sunflower" mới có cơ hội khẳng định sức nóng của mình ở vị trí đầu bảng đáng mơ ước. Được biết, ca khúc là này sản phẩm thứ 3 của Post Malone đạt No.1 trên Billboard Hot 100 và cũng là ca khúc No.1 đầu tiên trong sự nghiệp của rapper Swae Lee.

Post Malone và rapper Swae Lee

Ngoài ra, các vị trí khác trên Billboard Hot 100 tuần này vẫn chưa có sự thay đổi lớn nào. Cả hai cô nàng Halsey và Ariana Grande đều phải ngậm ngùi tụt 1 hạng so với tuần trước tại vị trí No.2 và No.3.

Ca khúc của bộ 3 Benny Blanco, Halsey & Khalid mang tên "Eastside" đã tăng hạng từ No.11 ở tuần trước để xuất sắc lọt top 10 trong tuần này tại vị trí No.9. Đây cũng là vị trí cao nhất mà "Eastside" có được sau 26 tuần có mặt tại bảng xếp hạng này.

Top 10 Billboard Hot 100 tuần này: 1. "Sunflower" (Spider-Man: Into The Spider-Verse) – Post Malone & Swae Lee 2. "Without Me" – Halsey 3. "thank u, next" – Ariana Grande 4. "Sicko Mode" – Travis Scott 5. "High Hopes" - Panic! At The Disco 6. "Happier" - Marshmello & Bastille 7. "Girls Like You" – Maroon 5 ft. Cardi B 8. "Drip Too Hard" - Lil Baby & Gunna 9. "Eastside" - Benny Blanco, Halsey & Khalid 10. "ZEZE" - Kodak Black ft. Travis Scott & Offset

Nguồn: Billboard