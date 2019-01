Vừa bị Lan Ngọc "hỏi thăm" chỗ hiểm, B Trần nhìn đắm đuối Bình An trong tập 6 Mối Tình Đầu Của Tôi

Nếu trao giải bộ phim nào gây hụt hẫng nhất năm, chắc có lẽ Mối Tình Đầu Của Tôi sẽ sớm nằm trong danh sách đề cử. Chỉ vỏn mới chuyển được hai cảnh chính của An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) và một cảnh nhỏ của Hạ Linh (Chi Pu), bộ phim đã kết thúc trong sự hụt hẫng của khán giả. Sau khi trình làng nhân vật tổng biên tập Lala (Xuân Lan) "siêu lố" và Nam Phong (Bình An), giám đốc sáng tạo mới của tạp chí Her Mode, Mối Tình Đầu Của Tôi tập 6 tiếp tục khắc hoạ "dông dài" những tình tiết tréo ngoe của nhân vật chính. Cụ thể là An Chi vì né tránh mối tình đầu Nam Phong trong công ty đã tạo ra vô số những tình huống dở khóc dở cười trong phim.

Vì muốn canh xem Nam Phong có trong phòng làm việc hay không, An Chi đã phải lấp ló rình mò ngay ở những phút mở tập bộ phim.

Minh Huy xuất hiện rất đúng lúc để doạ cô nàng một phen hú hồn hú vía.

Cái tên dài ngoằng: "Trương Minh Huy đẹp trai siêu cấp vô địch vạn người mê" mà Minh Huy bắt An Chi phải đọc cho đúng.

Có vẻ như lần đụng độ nào của Minh Huy (B Trần) và An Chi đều không xảy ra kết cục tốt đẹp. Hoá ra chính anh chàng vì cảm thấy có lỗi khi biến An Chi trở thành "gián điệp" phòng biên tập, nên đã xin trưởng phòng Hà Đỗ (Diễm Châu) cho An Chi có cơ hội làm ở phòng biên tập. Chẳng thể ngờ chính vì lòng tốt bất ngờ đó của Minh Huy đã đẩy cô nàng An Chi "ngố" đụng độ lại tình cũ Nam Phong.

Nhờ "ơn" Minh Huy khai thật, An Chi mới cơ hội làm việc chung với tình cũ.

Cô nàng ra sức xin xỏ nhờ Minh Huy nói chị Hà Đỗ cho mình về lại phòng hành chính tổng hợp.

Với bản tính "nhây" của mình, An Chi có mà mơ Minh Huy gật đầu đồng ý.

Duyên nợ của hai nhân vật này vẫn chưa kết thúc, ngay sau khi Minh Huy rời khỏi văn phòng thì Nam Phong xuất hiện để nói chuyện với trưởng phòng Hà Đỗ. Một lần nữa, An Chi tiếp tục chiêu trò "lăn lê bò lết" để thoát khỏi tầm mắt của Nam Phong. Ngay lúc này từ đâu Minh Huy xông tới, tiếp tục tò mò hỏi xem cô nàng tính làm gì mà phải "thập thò" liên tục vậy. Chẳng để cho anh chàng "cà chớn" có cơ hội nói chiều, An Chi đã lập tức dùng chân tặng anh chàng một cú đá phạt ngay vị trí "hiểm" ở "khung thành" của Minh Huy.

Sút thế này thì còn gì là hàng công hàng thủ.

Gây hoạ xong Ninh Dương Lan Ngọc "chuồn" lẹ.

Nam Phong bước tới xem cấp dưới của mình có bị sao không.

Không hiểu Minh Huy nhìn chỗ nào của Nam Phong mà ngạc nhiên đến vậy?!

Như vậy nếu tính luôn cả tập hôm nay, thì nhân vật Minh Huy cho B Trần đảm nhận đã hai lần lãnh cú đá "hiểm hóc" từ Ninh Dương Lan Ngọc. Khán giả hoàn toàn có quyền "hi vọng" nhân vật Minh Huy "cà chớn" sẽ còn nhận không ít quả sút phạt trong những tập sau của bộ phim. Về phía An Chi, kiếp nạn liên tiếp ập tới khi phải đối diện với Nam Phong trong chiếc thang máy bị hư. Riêng cảnh quay này của hai người thôi đã chiếm hẳn gần 1/3 thời lượng lên sóng Mối Tình Đầu Của Tôi.

Tình tiết hai nhân vật chính An Chi và Nam Phong cùng gặp sự cố trong thang máy là phân cảnh "dông dài" nhất trong phạm vi lên sóng ngắn ngủi ở tập 6 Mối Tình Đầu Của Tôi.

Mối Tình Đầu Của Tôi được phát sóng trên VTV3 vào lúc 20h, từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.