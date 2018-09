Vụ sai phạm điểm thi: Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình.



Khới tố Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với: Nguyễn Quang Vinh, sinh ngày 20/11/1966; nghề nghiệp: Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: tổ 1B, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.