Vũ Ngọc Châm quyến rũ trong BST Touch of Rose

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và gu thời trang ấn tượng, quán quân The Look 2017 Vũ Ngọc Châm trở thành "Fashion icon" của không ít cô gái. Mùa Tết 2019, Người đẹp mang tới những gợi ý trang phục sang chảnh, quyến rũ, nữ tính giúp bạn trở nên nổi bật đầy ấn tượng từ bộ sưu tập "Touch of Rose" của thương hiệu thời trang thiết kế Lasix.

Thiết kế đầm đuôi cá trên nền vải gấm sang trọng, kết hợp cùng những chi tiết đính kết thủ công tỉ mỉ. Phù hợp để nàng diện tới mọi nơi từ công sở đến những bữa tiệc sang trọng.

Gam đỏ rực rỡ đặc trưng của mùa Tết nổi bật trên form dáng ôm cổ điển, điểm nhấn nơ eo hay những đường cắt cúp đủ giúp tôn trọn nét dịu dàng cùng thân hình đồng hồ cát quyến rũ của bạn.

Chất liệu gấm in hoa chìm cao cấp cho thấy sự khác biệt khi may lên trang phục, vải luôn đảm bảo độ mềm mại dễ chịu cho làn da nhưng khi mặc lên vẫn đứng form dáng, ôm trọn đường cong nữ tính. Thiết kế lệch vai quyến rũ sẽ khiến nàng trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc.

Ngọt ngào mà quyến rũ với đầm body gam hồng pastel.

Những thiết kế trễ vai luôn là must-have item của mọi quý cô bởi nét quyến rũ khó cưỡng, giúp nàng khoe khéo đôi xương quai xanh gợi cảm.

Gam màu vàng đồng sang trọng chính là "vũ khí bí mật" của nàng. Thiết kế đầm dáng A trở nên mềm mại, nữ tính gấp bội khi được phối với phần tay vải ren, quyến rũ nhưng không hề phô trương.

Tủ đồ mùa lễ hội sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu gam màu đen. Thiết kế đầm body dây bản cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời và luôn là cứu cánh hoàn hảo cho những ngày Tết nếu vô tình bạn lỡ ăn uống "thả phanh".

Với những gợi ý thú vị từ người đẹp Vũ Ngọc Châm, chắc chắn bạn sẽ tìm được những item ưng ý để luôn nổi bật những ngày đầu năm mới.

Trang phục: Fb.com/Lasixfashion.

Model: Vũ Ngọc Châm.