Vũ Cát Tường sẽ bán livestream concert Inner Me

Ngày 15/12 tới đây, concert Inner Me với công nghệ Led vô cực sẽ được nhạc sĩ – ca sĩ Vũ Cát Tường tổ chức tại SVĐ Quân khu 7, TP.HCM. Đây là concert thứ 2 trong năm mà Vũ Cát Tường thực hiện và cô rất tâm đắc về những cái mới sẽ được sáng tạo ở đây: "Để làm một concert mà làm thường niên thì vấn đề không chỉ là kinh tế, mà bạn phải có tiềm lực về mặt sáng tạo. Nghĩa là làm sao để mỗi concert, bạn phải mang đến một cái mới cho khán giả chứ không phải cứ đứng hát như những lần khác". Với concert Inner Me, Vũ Cát Tường từng tiết lộ trong buổi sneakshow giới thiệu album cùng tên rằng Led cô cực là điểm nhấn đặc biệt nhất. Sân khấu 4 mặt độc đáo sẽ sử dụng kỹ thuật 3D mapping - ánh sáng để tạo các hiệu ứng 3D cho bề mặt được chiếu, tạo các khối hình ảnh tương tác trong không gian ba chiều.

Tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh chia sẻ: "Sân khấu của concert lần này sẽ nằm trong lòng nhà thi đấu vì vậy tầm nhìn sẽ rất rộng. Sân khấu sẽ được bài trí màn hình LED và mặt sàn lớn để Vũ Cát Tường có thể tương tác khi trình diễn. Vì sử dụng hiệu ứng LED vô cực nên cả ekip làm việc suốt 3 tháng qua để lên concept sao cho phần visual đẹp nhất". Ngoài ra, vị tổng đạo diễn còn tiết lộ năm nay, trong tiết mục mở màn, Vũ Cát Tường sẽ xuất hiện cùng một chú báo được điêu khắc riêng với chiều dài 5 - 6m ngay giữa sân khấu, hứa hẹn sẽ khiến khán giả trầm trồ và thỏa mãn.

Đạo diễn visual Lê Thanh Tùng xem việc sử dụng hiệu ứng LED vào sân khấu concert là một thử nghiệm táo bạo và mới lạ: "May mắn là tôi gặp được anh Thanh và Tường cùng đồng hành để hiện thực hóa nó. 3D video mapping đã nổi lên như một định dạng đầy nghệ thuật mới. Với phần mềm chuyên dụng, người dùng có thể thực hiện các animation, hiệu ứng, kĩ xảo và chuyển tới một hoặc nhiều máy chiếu có công suất lớn để chiếu hình ảnh trùm lên bề mặt của các công trình trên sân khấu.

Đặc biệt, với công nghệ này, không chỉ khán giả có mặt tại hội trường mà người xem qua livestream sẽ nhìn thấy rất rõ sự hoành tráng của Led vô cực. Với sự đầu tư lớn cho concert, Vũ Cát Tường cùng Vlive đã quyết định thử nghiệm mở bán xem livestream và nữ ca sĩ là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên triển khai hình thức này.

Vé bán đã được mở trên Vlive tại: https://www.vlive.tv/product/ds00u00u00000137 . Lưu ý, 1 tài khoản Vlive mua được 1 lần và có thể mua trên máy tính hoặc app Vlive trên điện thoại.

Để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức giải trí nào khác, hãy theo dõi V TODAY, tại: https://vtoday.vlive.tv/home và cài đặt ứng dụng VLIVE, dành cho iOS, Android, PC và smart TV.