Với fan cứng, chúa Tể Godzilla mãn nhãn thế này mà lại bị cho điểm thấp? Đừng tin những gì Rotten Tomatoes nói!

Bạn có biết rằng, series phim màn ảnh rộng kéo dài nhất mọi thời đại thực ra chính là… Godzilla, với tổng cộng 34 lần công phá rạp chiếu phim? Điều này quả thực chứng tỏ sức hút phi thường của thể loại phim “Kaiju” lấy chất liệu quái vật khổng lồ làm nguyên liệu chính, và Godzilla: King of Monsters (Chúa Tể Godzilla: Đế Vương Bất Tử) hiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm thành công nhất của dòng phim này.



Vậy mà ngay sau buổi chiếu sớm cho báo giới, bộ phim đã nhận về những đánh giá không mấy tích cực với số điểm Rotten Tomatoes chỉ nằm đâu đó khoảng 14% (cập nhật ngày 31/5: 41%), đồng thời khiến giới phê bình chia rẽ sâu sắc. Tuy nhiên, sau suất chiếu thử sớm tại Việt Nam vào tối ngày 30/5, người yêu vũ trụ điện ảnh quái vật chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm! Bộ phim có những điểm đáng chê, nhưng hoàn toàn không tệ.



Hình ảnh, âm thanh và kĩ xảo thế này mà lại bị cho điểm thấp?

Godzilla: King of Monsters về cơ bản là bộ phim đáng đồng tiền bát gạo để bạn bỏ tiền ra rạp iMax xem cho sướng. Lấy cốt truyện tiếp nối thảm kịch San Francisco, câu chuyện về “Gojira” hé mở về các Titan còn lại đang say ngủ trên Trái đất, tạo phấn khích tột cùng cho người xem khi hé lộ là đã có tới 17 con được đã được phát hiện ra.

Về cơ bản, Godzilla: King of Monsters được xây dựng với cốt truyện điển hình của dòng phim thảm họa siêu nhiên và hành động quái vật, khi nhét vào một câu chuyện gia đình sụt sùi mùi mẫn chắc chắn chẳng ai quan tâm. Gia đình Russell trở nên phiền toái hơn bao giờ hết khi bà mẹ trở thành một phản diện nửa mùa mang lý tưởng cao cả điển hình, ông bố trở thì cứ năm lần bảy lượt tỏ ý muốn hạ sát Godzilla (nhân vật chính của chúng ta), và đứa con gái Madison cứng đầu là điểm cộng hiếm hoi với một vài khoảnh khắc thực sự ấn tượng tới gai người.

Bỏ qua vấn đề nội bộ gia đình kiểu Mỹ, Godzilla ghi điểm với mức độ hoành tráng bạo liệt thực sự phải xem iMax mới cảm nhận được hết. Bộ phim sử dụng khối lượng CGI khổng lồ tới mức chắc chắn chỉ 30 phút đầu phim đã thừa kinh phí để làm Shazam! Và tổng cả phim thì ít nhất cũng phải xây dựng được 5 phần phim Justice League theo đúng ý Zack Snyder.

Đức con cưng của Warner Bros. sau khi hút sạch tiền vốn của các siêu anh hùng DC đã thể hiện thế mạnh khi biến 2 tiếng 12 phút của Godzilla: King of Monsters thành một siêu phẩm hành động mãn nhãn không ngừng nghỉ, không dư thừa, chỗ nào cần phê thì sẽ phê, chỗ nào chưa phê lắm thì… sẽ giấu đi được (bằng các góc camera chuyển cảnh, tuyến truyện con người,…)

Bộ phim chắc phải mang về danh hiệu sử dụng nhiều CGI nhất.

Các Titan - những nhân vật chính của bộ phim - có được tạo hình khá ổn, đặc biệt là Godzilla và Mothra. Những bước chân rung chuyển mặt đất của Godzilla, cái đập cánh hỗn mang của Rodan hay Ghidorah và bài ca sự sống của Mothra, tất cả đều được thể hiện bằng những khung hình chắc chắn sẽ trở thành biểu tượng của dòng phim quái vật. Những khung cảnh tuyệt vời như phân đoạn thể hiện uy quyền của Ghidorah, khúc khải hoàn của Godzilla hay màn lột kén của Mothra - tất cả đều xứng đáng được đánh giá trên mức xuất sắc. Nếu có điểm trừ nào đó thì… có lẽ 3 cái đầu rồng của Ghidorah phải chia sẻ làm ba túi tiền CGI cá nhân nên nhìn vẫn hơi giống đồ chơi một chút.

Trên màn hình iMax, Godzilla sẽ có lần xuất hiện ấn tượng nhất từ trước tới giờ với đầy đủ hiệu ứng sấm sét và tích tụ phóng xạ. Giao tranh đa dạng trong phim khiến khán giả không có cơ hội để buồn chán. Kiểu quay phim “zoom hình phóng sự”, những pha đại chiến long trời lở đất, điện quang tích tụ làm bốc hơi mặt đất đã quá quen thuộc từ trận chiến Superman vs Zod hay Trinity vs Doomsday nay được ứng dụng cho Godzilla: King of Monsters như một bảo chứng rõ rệt cho khâu hành động của phim. Kèm theo đó là âm thanh ở mức xuất sắc và nhạc nền hào hùng (tràn ngập những tiếng hô xung trận, được khuếch âm với hệ thống loa vòm rạp chiếu phim) cho mỗi bước chân xuất hiện của “Gojira”, Ghidorah, Rodan hay Mothra. Tất cả kết hợp lại thành một bữa tiệc âm thanh - hình ảnh xuất sắc!

Rốt cục Rotten Tomatoes đang muốn cái gì ở Godzilla: King of Monsters?

Trước tiên, phải nói rằng Godzilla: King of Monsters có (rất) nhiều điểm trừ, từ cốt truyện cho tới hình ảnh. Tuyến truyện gia đình mùi mẫn nhưng chẳng ai quan tâm, cách xây dựng nhân vật nhà Russell thậm chí còn khiến khán giả cảm thấy sốt ruột.

Vai trò của con người đã được nâng cao đáng kể trong bộ phim lần này, tuy nhiên việc tận dụng yếu tố con người để chuyển cảnh tiết kiệm CGI đôi khi khiến nhiều người xem sẽ nhận ra ngay ý đồ của nhà sản xuất và cảm thấy bực mình! Đang đánh nhau ầm ầm mà cứ bắt xem mấy ông lính Mỹ chạy chối chết với ông khoa học gia kẹt chân thì ai mà chả không bực cho được!

Túi tiền CGI cho bộ phim rất lớn, tuy nhiên không thể bao trọn 2 tiếng 12 phút phim. Một số các Titans khác cũng đã xuất hiện, tuy nhiên không phải là 17 con. Đồng thời, nhiều cảnh phim chiến đấu cũng trở nên rối rắm cốt để che những phân đoạn “không còn tiền để làm cho đẹp”.

Tuy nhiên tổng thể thì âm thanh, hình ảnh đã khiến Godzilla: King of Monsters trở thành một tác phẩm hoàn toàn đáng xem thậm chí không chỉ một lần, bởi trận chiến giữa các Titans này sẽ không lặp lại trong ít nhất là cả chục năm nữa. Rotten Tomatoes không hiểu vì lý do gì lại đánh giá Godzilla rất thấp và bằng rất nhiều lý do lạ lùng (chủ yếu như 3 đại ý kể trên). Tuy nhiên, dường như các nhà phê bình không bằng cấp của chúng ta với những cái đầu vốn để xem Cuốn Theo Chiều Gió hay Hamlet, lại đi xem một bộ phim về thằn lằn khổng lồ khạc chưởng bắn rồng ba đầu, và rồi áp lực giữ gìn hình tượng phê bình phim ảnh đã khiến họ phải dìm hàng một biểu tượng văn hóa đại chúng để tỏ ra "xịn" hơn phần đông khán giả bình dân.

Một ví dụ cực kỳ vô lý là đã có nhà phê bình X trên RT chê rằng những cảnh chiến đấu ấn tượng sau cùng trở nên rối rắm và nhàm chán khi cô thường xuyên chỉ nhìn thấy một phần chân hay lưng của các Kaiju ở góc từ dưới nhìn lên. Thủ pháp đặt góc quay này thật ra lại chính là cách tôn lên kích cỡ vĩ đại của chủ thể từng được sử dụng trong Pacific Rim (2013), và Pacific Rim 2 (2018) đã bị chê tơi bời khi không sử dụng lại cách đặt góc quay này.

Rốt cục các nhà phê bình phim ảnh kiểu Rotten Tomatoes đang mong đợi gì ở một bộ phim như Godzilla: King of Monsters? Đòi lại công bằng cho người da màu? Đề cao nữ quyền? Hay Godzilla thậm chí sẽ phải học nói để có một bài diễn văn về môi trường để phụ họa với tiến sĩ Emma Russell?

Vậy nên, Rotten Tomatoes có thể rất tuy tín, nhưng không phải là với Godzilla: King of Monsters. Bạn hãy cứ an tâm ra rạp mua một vé iMax đắt tiền nhất có thể, thưởng thức trọn vẹn 2 tiếng 12 phút phim (với 2 after credit nói rất nhiều về Kong và quê hương Hạ Long - Skull Island của vị vua khỉ này), và chắc chắn là bạn sẽ không thất vọng đâu!

Trừ khi, bạn là một nhà “phê bình phim ảnh” kiểu Cà Chua Thối!

Trailer "Godzilla 2"

Godzilla: King of Monsters hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.