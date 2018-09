Viện bảo tàng bị trộm mất hơn 7.000 loài côn trùng và nhện kinh dị nhất, và lý do đằng sau thật bất ngờ

Rất nhiều người trong chúng ta không có ấn tượng tốt về các loài côn trùng, đặc biệt là ở vẻ ngoài có phần "hãi hùng" của những sinh vật nhỏ bé này. Cứ tưởng tượng những chiếc chân đầy lông lá của loài nhện cát, hay một chú bò cạp với chiếc đuôi đầy nọc độc đang đến gần chúng ta thôi cũng đã đủ khiếp vía rồi.

Thế nhưng, điều này có vẻ không hoàn toàn chính xác với nhóm trộm cắp đã gây án tại Trung tâm Triển lãm về loài bướm và côn trùng Philadelphia, Hoa Kỳ hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, hơn 7000 cá thể sống bao gồm côn trùng, nhện và thằn lằn đã biến mất. Chúng chiếm đến 80% số lượng sinh vật được trưng bày.

John Cambridge, tổng giám đốc điều hành của trung tâm Triễn lãm cho biết ông và các công sự đột nhiên phát hiện ra số côn trùng được trưng bày bỗng dưng biến mất bí hiểm. Chưa dừng lại ở đó, họ còn nhận ra rằng một số lượng lớn trong kho cũng "không cánh mà bay".

John Cambridge – giám đốc điều hành của Trung tâm Triễn lãm Buớm và Côn trùng Philadelphia.

Việc điều tra đã được tiến hành bởi FBI sau đó, nhưng đến nay họ vẫn chưa tìm ra chân tướng của nhóm thủ phạm trên.

Và vì sao mục tiêu của nhóm cướp này lại nhắm vào các loài côn trùng tí hon này thế nhỉ?

Trả lời cho câu hỏi này, ĐH Cambrigde cho biết việc mua bán các loài vật độc lạ (hay còn gọi là exotic pet) đang ngày càng được ưa chuộng trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở thị trường Châu Á.

Khác với thông thường, người chơi thú nuôi độc lạ thường tìm những loài hoang dã không được biết đến rộng rãi, tùy theo sở thích cá nhân. Côn trùng và nhện là những loài được lựa chọn nhiều nhất, cùng với giá bán cao ngất ngưỡng.

Chẳng hạn, một chú nhện lông Tarantula loại Gooty màu xanh ngọc trưởng thành có giá khoảng $350 (tương đương hơn 8,2 triệu đồng), hoặc giá một chú gián tê giác (Rhinoceros cockroach) vào khoảng $500 (khoảng 11,5 triệu đồng).

Nhện lông Gooty Sapphire Tarantula có giá khoảng 8,2 triệu đồng.

Và theo ước tính từ phía cảnh sát, giá trị của số lượng côn trùng bị đánh cắp vào khoảng 30.000 - 50.000 USD, một con số khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Đó là chưa kể, việc vận chuyển trái phép và chăm sóc côn trùng cũng dễ dàng hơn cả so với đa số loài thú cưng khác.

"Không như các loài thú nuôi thông thường, việc vận chuyển côn trùng vốn dễ dàng và vượt qua được sự kiểm soát an ninh hơn cả," - Karen Verderame, chuyên gia tại Viện Khoa học tự nhiên ĐH Drexel (Mỹ) cho biết.

"Trừ phi người kiểm tra bưu phẩm buộc phải mở gói hàng của bạn vì một lý do bất khả kháng. Còn nếu không, họ sẽ không biết được gói hàng đang thật sự chứa gì bên trong."

Vụ án hi hữu này vẫn trong vòng điều tra của FBI, nhưng đây là một lời cảnh báo an ninh đến những nhà điều hành triễn lãm sắp tới. Nhất là vấn đề an ninh cần được thắt chặt để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra như trên.

Theo The Washington Post