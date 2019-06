Vì sao nên nâng cấp “dế yêu” của mình theo thời gian?

Điện thoại sẽ ngày càng thông minh hơn

Hệ điều hành chi phối mọi hành động, thao tác cùng các ứng dụng hiện có trên smartphone chính vì thế việc nâng cấp và cập nhật hệ điều hành sẽ giúp điện thoại hỗ trợ mọi hoạt động trong công việc và cuộc sống.

Nokia là thương hiệu cập nhật nhanh nhất hệ điều hành Android 9 Pie cho tổng thể dải sản phẩm của mình với nhiều tính năng hữu ích. Thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), Android 9 Pie sẽ học hỏi từ chính hành vi người dùng thông qua các lần sử dụng để dự đoán thao tác tiếp theo như Adaptive battery – giúp kiểm soát tuổi thọ pin; Slices – đề xuất tự động các tìm kiếm trên Google; Digital Wellbeing – quản lý thời gian sử dụng ứng dụng trong ngày… Chiếc Nokia smartphone bạn đang sở hữu sẽ trở nên thông minh hơn sau khi nâng cấp để mang đến sự tiện lợi và trải nghiệm ngày càng tốt hơn theo thời gian.

Thời lượng pin bền hơn

Sau khi nâng cấp điện thoại, thời lượng pin sẽ được cải thiện đáng kể giúp mọi trải nghiệm của bạn trở nên mượt mà mà không lo gián đoạn bởi sập nguồn hay cạn kiệt pin. Hiện nay, Nokia đang hướng đến tính năng thời lượng pin 2 ngày cho tất cả dòng smartphone của mình nhằm mang đến trải nghiệm làm việc, lướt web, chơi game và giải trí suôn sẻ mà không lo về sạc pin. Được trang bị viên pin từ 3500mAh đến 4000mAh là những con số lý tưởng để bạn phải sở hữu một em trong đại gia đình Nokia nhằm trải nghiệm "pin cực trâu" là như thế nào.

An toàn và bảo mật hơn

Android One hiện đang được xem là hệ điều hành tốt nhất dành cho người dùng bởi sự nguyên bản, bảo mật và cập nhật nhanh chóng, mang đến sự hoàn hảo cho trải nghiệm người dùng. Chiếc smartphone của bạn dần trở nên bảo mật hơn sau khi được nâng cấp giúp mọi dữ liệu cá nhân trong quá trình làm việc và tương tác cùng các ứng dụng trên điện thoại sẽ được lưu trữ an toàn. Nokia luôn thực hiện cam kết cập nhật điều hành mới trong 2 năm và cập nhật bảo mật hàng tháng trong 3 năm, vì vậy người dùng hoàn toàn yên tâm nâng cấp vi vu "dế yêu" của mình. Hơn thế nữa, điểm khác biệt của Nokia so với đối thủ chính là Nokia nâng cấp toàn bộ dải sản phẩm của mình chứ không riêng một dòng sản phẩm nào, vì thế người dùng đã mua Nokia cách đây 2 năm vẫn được cập nhật hệ điều hành mới nhất. Điện thoại có thể cũ nhưng hệ điều hành luôn mới cho trải nghiệm an toàn và bảo mật.

Trải nghiệm tuyệt vời hơn

Trải nghiệm đem lại cho người dùng là yếu tố quan trọng mà Nokia luôn nỗ lực hoàn thiện. Sau những lần nâng cấp smartphone, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những tính năng mới, những cải tiến mới mà củng cố cho trải nghiệm hoàn hảo. Theo thời gian, smartphone được cập nhật hệ điều hành kèm bảo mật thường xuyên là kim chỉ nam giúp cho chiếc điện thoại ngày càng tốt hơn. Theo đó, người dùng sẽ thỏa sức làm việc văn phòng ngay trên chính chiếc smartphone mà không cần đến laptop hay thỏa sức giải trí mà không cần đến một chiếc tivi và thỏa sức phiêu game mà không ngại gián đoạn.

Việc nâng cấp "dế yêu" của chúng ta theo thời gian từ nhà sản xuất sẽ giúp chiếc điện thoại thông minh hơn, hỗ trợ nhiều hơn cho công việc và cuộc sống với những tính năng công nghệ hiện đại. Hãy thường xuyên nâng cấp để smartphone của bạn ngày càng tốt hơn theo thời gian.

Xem thêm thông tin về Nokia smartphones tại website: https://www.nokia.com/phones/vi_vn?frontpage=header.