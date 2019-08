Vì đâu quái vật phòng vé Song Kang Ho bất ngờ "thua đau" trước Park Seo Joon và Yoona?

Chỉ cần nhắc tới cái tên Song Kang Ho, "mọt điện ảnh" xứ Hàn sẽ nghĩ ngay tới cụm từ thần thánh: quái vật phòng vé. Tuy nhiên, phim điện ảnh mới nhất của nam tài tử mang tên The King's Letters lại bất ngờ được coi là bước đi "flop" của Song Kang Ho trên màn ảnh rộng. Chỉ mới vài tháng trước, Song Kang Ho còn ghi nhận con số 10 triệu lượt xem với siêu phẩm Parasite (Kí Sinh Trùng).

Không chỉ đạt con số khủng phòng vé, bom tấn Kí Sinh Trùng còn giành được Cành Cọ Vàng đầu tiên cho điện ảnh Hàn tại LHP Cannes.

Bom tấn có chi phí lên tới 10 tỉ won và quy tụ dàn diễn viên khủng lại bất ngờ thua trên đấu trường màn ảnh rộng.

The King's Letters hiện mới chỉ đạt một nửa số lượng của Drug King năm ngoái, đồng nghĩa với việc thất bại trong việc nắm giữ ngôi vương tuần đầu công chiếu. The King's Letters hoàn toàn bị "ngó lơ" trước sức "công phá" khủng đến từ EXIT (Lối Thoát Trên Không) của Yoona và The Divine Fury (Cơn Cuồng Nộ) của Park Seo Joon. Vậy đâu là những lí do dẫn tới kết quả bất ngờ này?



Chạm mặt hai đối thủ hợp thị hiếu khán giả cùng "biệt đội" diễn viên trẻ siêu hot xứ Hàn

Chiếm giữ ngôi đầu bảng, EXIT với sự góp mặt của Jo Jung Suk và Yoona đã ghi nhận con số 490.026 lượt người xem trong ngày đầu ra rạp. Sáng ngày 2/8, chỉ hai ngày sau khi công chiếu, CJ Entertainment đã thông báo bộ phim chính thức vượt qua con số 1 triệu lượt người xem. Với kết quả này, EXIT đã vượt qua nhiều bom tấn khủng như Extreme Job, Along with the Gods: The Two Worlds, Veteran, The Thieves, Assassination, Ode to My Father và Miracle in Cell No. 7 để giành được vị trí phim điện ảnh đạt 1 triệu lượt người xem nhanh nhất.

EXIT ghi nhận thành tích siêu xịn dù đối mặt với hai đối thủ tầm cỡ.

Thánh "chemistry" Jo Jung Suk cùng mỹ nữ vạn người mê Yoona trở thành một cặp bài trùng hoàn hảo.

Theo ngay sau đó là The Divine Fury của mỹ nam Park Seo Joon, xoay quanh cuộc chiến ấn tượng giữa phe thiện và thế lực quỷ ám. Bộ phim ghi nhận con số 380.106 lượt người xem trong ngày công chiếu, về thứ hai trong BXH. Không chỉ sức hút khán giả trẻ đến từ Park Seo Joon, Woo Do Hwan cũng là một trong những "nhân tố bí ẩn", gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ qua nhiều phim truyền hình nổi tiếng.



The Divine Fury (2019).

Sức hút khó có thể cưỡng lại của hai chàng nam thần trong The Divine Fury.

Scandal "đạo nhái" và bóp méo lịch sử liên tục gây tranh cãi

Liên tục gặp hạn, The King's Letters đã từng bị một nhà xuất bản đề nghị không công chiếu, tranh cãi đến từ việc bộ phim bị tố tự ý sử dụng nội dung trong một cuốn sách do họ phát hành mà chưa hề xin phép. Không lâu sau đó, The King's Letters đã được tòa phán quyết trắng án, nội dung bộ phim và cuốn sách không hề liên quan tới nhau. Không lâu sau đó, dự án mới của Song Kang Ho lại dính tranh cãi về việc làm sai lệch lịch sử. Bộ phim đã đề cập tới nhà sư có tên Shin Mi, người có vai trò quan trọng nhất trong việc sáng tạo bảng chữ cái tiếng Hàn, thay vì vua Se Jeong như đúng trong lịch sử.

Mọi hoạt động quảng bá được hủy bỏ để tưởng nhớ nữ diễn Jeon Mi Seon

Tin tức nữ diễn viên Jeon Mi Seon đột ngột qua đời đã khiến thành viên đoàn làm phim và công chúng không khỏi bàng hoàng. Vì lí do đó, mọi hoạt động quảng bá dành cho The King's Letters đã được nhà sản xuất, ekip thực hiện và các diễn viên đồng thuận hủy bỏ để tưởng nhớ cố diễn viên Jeon Mi Seon.

Cố diễn viên Jeon Mi Seon.





Việc quảng bá cho một dự án phim, nhất là một bộ phim điện ảnh luôn là yếu tố vô cùng quan trọng. Quyết định này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới độ nhận biết của bộ phim đến với công chúng, nhất là khi The King's Letters khá đặc thù, đề cập tới yếu tố lịch sử, thuộc thể loại cổ trang trên màn ảnh rộng xứ Hàn.



Trailer "The King's Letters" (Bảng Chữ Cái Của Nhà Vua).

The King's Letters bắt đầu công chiếu từ ngày 24/7 tại Hàn Quốc.