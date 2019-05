Vì cách quảng bá thậm tệ của JYP, GOT7 có thành tích sụt giảm, thua NU'EST, NCT 127 và tân binh ITZY

Ngày 20/5 vừa qua, GOT7 đã có màn tái xuất đầu tiên trong năm 2019 với mini album thứ 9 "SPINNING TOP : SECURITY & INSECURITY" gồm ca khúc chủ đề "ECLIPSE". Tưởng đây là đợt trở lại giúp nhóm nâng cao vị thế hiện tại, nhưng họ lại có thành tích sụt giảm vì cách quảng bá thậm tệ của GOT7.

MV "ECLIPSE" – GOT7

Sau 1 tuần phát hành, album mới của GOT7 có 214.125 bản được tiêu thụ trên Hanteo. Thành tích tốt nhất của nhóm là với mini album thứ 8 "Eyes On You" (223.843 bản) phát hành tháng 3/2018. Như vậy, đây là lần sụt giảm thứ 2 liên tục về doanh số album tuần đầu của boygroup nhà JYP sau full album thứ 3 "Present : YOU" (9/2018).

Trái với GOT7, NU'EST đã có cú nhảy vọt về doanh số tuần đầu khi album mới nhất "Happily Ever After" tẩu tán tận 221.364 bản, tăng gấp hàng trăm lần so với album "CANVAS" phát hành tháng 8/2016. Thành tích mới nhất của họ cũng đánh bại đối thủ nhà JYP.

Doanh số album tuần đầu của NU'EST đánh bại thành tích mới nhất của GOT7

Lí giải xác đáng nhất cho sự thất bại trên của GOT7 chính là cách quảng bá thậm tệ của JYP dành cho nhóm ở Hàn Quốc. Tuy ảnh trong album mới của GOT7 rất đẹp, song việc công ty thông báo về tour thế giới 2019 trùng với đợt comeback khiến fan có tâm lí dành tiền để gặp thần tượng trực tiếp thay vì mua sản phẩm âm nhạc.

Việc thông báo tour thế giới trùng với đợt comeback là một trong số những nguyên nhân khiến doanh số album tuần đầu của GOT7 sụt giảm

Tiến ra đấu trường quốc tế, album mới của GOT7 giành hạng nhất ở BXH album của iTunes tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, hậu bối của họ là NCT 127 vừa có 23 no.1 cũng tại BXH khá uy tín trên nhờ mini album thứ 4 "NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN".

Nguyên nhân khiến GOT7 bỗng thua một đối thủ không ngờ này là JYP đã để các thành viên tham gia nhiều vào khâu sáng tác, viết lời bài hát dù họ còn khá "non tay". Ngược lại, SM có dàn producer nước ngoài hùng hậu và tương đối "mát tay" nên chất lượng âm nhạc của NCT 127 được đảm bảo hơn.

NCT 127 bất ngờ thắng GOT7 tại iTunes nhờ album mới

Lượt xem MV "ECLIPSE" của GOT7 trong tuần đầu đạt hơn 31 triệu trên YouTube, gần như "dậm chân tại chỗ" so với MV đợt trước là "Lullaby". Trong khi đó, tân binh nữ cùng nhà –ITZY vừa phát hành MV debut "DALLA DALLA" đã có xấp xỉ 50 triệu lượt xem ngay trong tuần đầu phát hành.

Sự thua kém đàn em của GOT7 tiếp tục là lỗi lớn của JYP. MV "ECLIPSE" của GOT7 không đến nỗi tệ nhưng sử dụng kĩ xảo rối mắt và lặp lại từ các sản phẩm trước của TWICE, Stray Kids dẫn đến sự nhàm chán. Đó là chưa kể đến phần âm nhạc do thủ lĩnh JB tham gia sản xuất cũng không thật sự quá bắt tai đối với công chúng.

Lượt xem MV tuần đầu của GOT7 "dậm chân tại chỗ", thua tân binh ITZY tiếp tục là lỗi lớn của JYP

Tạm kết

Là "gà cưng" trụ cột của công ty trong khoảng 4 năm trở lại đây nhưng GOT7 lại nhận được cách quảng bá sai sót lớn từ JYP, điều này khiến người hâm mộ cảm thấy cực kì bất công. Nếu không chịu thức tỉnh sớm, JYP chắc hẳn phải trả giá đắt cho những gì đã làm với GOT7.

Nguồn tham khảo: Soompi, Twitter, YouTube