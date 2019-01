Vẻ đẹp bình dị của Việt Nam đoạt giải nhì cuộc thi nhiếp ảnh drone đẹp nhất thế giới năm 2018

Giải thưởng nhiếp ảnh drone được Dronestagram tổ chức hằng năm, và vừa chính thức công bố người thắng cuộc năm qua, vinh danh những bức ảnh chụp từ trên cao xuất sắc nhất năm 2018. Điểm đặc biệt ở giải thường này so với các cuộc thi nhiếp ảnh khác chính là sự độc đáo, thể hiện những khía cạnh mới mẻ, nét ấn tượng chưa từng có mà các tác phẩm do drone chụp đem lại cho người xem.

Giải cao nhất của cuộc thi năm 2018 cuối cùng đã thuộc về bức "Hungry Hippos" (hà mã đói bụng) được chụp bởi nghệ sĩ có tài khoản instagram @zekedrone. Tự hào hơn, đại diện đến từ Việt Nam, nhiếp ảnh gia Trung Pham cũng đã được đạt được giải nhì với tác phẩm "Fishing Net in Vietnam" (lưới đánh cá ở Việt Nam).

Giải nhất thuộc về bức "Hungry Hippos" thuộc về nghệ sĩ có tài khoản @zekedrone, được chụp tại Tanzania, có vẻ như đàn Hà Mã này đang tổ chức một bữa tiệc

Ngoài ra, giải thưởng năm nay cũng ghi nhận rất nhiều tác phẩm xuất sắc ở nhiều chủ đề khác nhau, từ đô thị, thiên nhiên, con người cho đến sự sáng tạo. Chia sẻ với BoredPanda, Eric đến từ Dronestagram cho biết, việc chọn ra người thắng cuộc là không hề dễ dàng, tuy nhiên đội ngũ ban tổ chức cũng có những tiêu chí khắt khe để chọn ra một bức ảnh chụp từ drone hút hồn người xem.



"Một bức ảnh đẹp chụp từ drone cần có góc nhìn thẳng và thể hiện được hình ảnh cận cảnh... Sau đó, nó cũng cần toát lên được nét nghệ thuật trong cách tiếp cận và định hình được phong cách riêng" - Eric nói.

Không cần dài dòng nữa, mời các bạn chiêm ngưỡng những bức ảnh chụp từ drone đẹp nhất năm 2018 do Dronestagram bình chọn ở ngay dưới đây:

#1. Giải nhì thuộc về bức ảnh của nhiếp ảnh gia Trung Pham, thể hiện được nét đẹp đầy nghệ thuật trong một công việc rất đỗi bình thường của ngư dân Việt Nam, đó chính là giăng lưới đánh cá

#2. Ngoài ra, cuộc thi còn ghi nhận rất nhiều những bức ảnh xuất sắc khác. Đây là hình ảnh của một chú sư tử khi phát hiện ra chiếc drone đang bay lơ lửng trên đầu mình

#3. Giải 3 của cuộc thi thuộc về bức ảnh "2 chú chó, 2 người chủ và 4 cái bóng". Ánh nắng khiến bóng của họ in trên bờ cát ven biển, tạo nên điểm nhấn của tác phẩm này

#4. Đây lại là một tác phẩm khác của Zekedrone, nó có tên "Fall In Love", cực phù hợp để làm hình nền máy tính hoặc điện thoại

#5. Gió thổi vô tình tạo nên một khuôn mặt người trên cánh đồng lúa mì

#6. Tác phẩm "In The Middle Of The Winter Forest" của Photographersworld

#7. Không chỉ có Trung Pham, Việt Nam tại cuộc thi năm nay còn có sự góp mặt của nhiếp ảnh gia Tuan Nguyen. Dưới đây là tác phẩm "Harvest Water Lilies" (hái hoa súng) của anh

Thể hiện khung cảnh một buổi sáng nhẹ nhàng trên con sông, nơi người dân thu lượm hoa súng và đem ra bán tại khu chợ ở Long An, màu sắc của bức ảnh có lẽ khiến ai cũng phải mê đắm

#8. Một bức ảnh khác của Tuan Nguyen mang tên "Trên sông Như Ý" được chụp tại Huế. Trong ảnh là các thiếu nữ mặc trang phục áo dài truyền thống đang thả trôi đèn hoa đăng

#9. Bức ảnh rất thú vị: Chiếc xe tải bị lật bên lề đường, có gam màu khác biệt hoàn toàn với phần còn lại đang hối hả trên đường cao tốc

#10. Ngoài bức ảnh đạt giải nhì, Trung Pham còn được ban tổ chức vinh danh với bức ảnh "Hon Khoi Salt Field", nơi người dân đang làm việc cần mẫn trên ruộng muối

#11. Sa mạc Al Qudra, UAE, được chụp bởi Whosane

#12. Tác phẩm "The Red Umbrella", chụp bởi Caesarpmr