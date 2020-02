TWICE là nhóm nữ đỉnh nhất Kpop 2019 theo Gaon, đàn em ITZY mới debut cũng kịp chiếm một vị trí trong top 5, BLACKPINK đang ở đâu?

2019 đã chính thức khép lại. Đây là một năm mà các nhóm nhạc nữ dần khẳng định được vị trí của mình bởi nhiều sản phẩm chất lượng cùng thành tích ấn tượng. Mới đây, Gaon - bảng xếp hạng thu âm quốc gia của Hàn Quốc - đã nhìn lại năm 2019 của các nhóm nữ bằng điểm số dựa trên 2 mảng: nhạc số và bán đĩa.

Top 10 doanh số album.

Top 10 thành tích nhạc số.

Dựa vào tổng điểm ở 2 mảng, TWICE là nhóm nhạc xuất sắc xếp hạng 1 với điểm số tuyệt đối 100. Trong năm 2019, TWICE đã gây ấn tượng với 2 ca khúc chủ đề "Fancy" và "Feel Special". Ở cả 2 mặt trận nhạc số lẫn doanh số album thì TWICE đều chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu. Đây là năm thứ 4 liên tiếp TWICE xếp hạng 1 mảng girlgroup của Gaon. Trong đó, 3 năm gần nhất kể từ 2017 nhóm đạt tuyệt đối 100 điểm. Ngoài ra, Gaon còn đưa ra dự đoán TWICE sẽ tiếp tục duy trì thứ hạng của mình trong năm 2020.

TWICE là nhóm nhạc xuất sắc nhất Kpop năm nay theo Gaon.

MV "FANCY" – TWICE

MV "Feel Special" – TWICE

Hạng 2 thuộc về BLACKPINK. Trong năm qua, BLACKPINK đã có một cú nổ mạnh mẽ với "Kill This Love". Nhóm nữ nhà YG xếp hạng 2 về mảng nhạc số, hạng 3 về mảng doanh số album. Chung cuộc đứng hạng 2 với 47,7 điểm.

BLACKPINK về nhì trong năm 2019.

MV "Kill This Love" – BLACKPINK

Red Velvet - girlgroup còn lại trong Big 3 - chiếm vị trí thứ 3. Năm nay, nhóm Nhung Đỏ trở lại 3 lần với "Zimzalabim", "Umpah Umpah" và "Psycho". Red Velvet đạt tổng 40,8 điểm (nhạc số đạt hạng 5, bán đĩa đạt hạng 2).

Red Velvet giành vị trí còn lại trong top 3.

MV "Psycho" – Red Velvet

MAMAMOO chiếm hạng 4 khi đạt 35 điểm. 2019 thực sự là một năm nhiều dấu ấn của MAMAMOO với "gogobebe" và "HIP". Về nhạc số, MAMAMOO xếp hạng 3. Mảng doanh số album, MAMAMOO về thứ 6.

MAMAMOO

MV "HIP" – MAMAMOO

Hạng 5 thuộc về ITZY. Là tân binh khủng của năm 2019, ITZY để lại dấu ấn mạnh mẽ với "Dalla Dalla", "ICY". Nhóm đạt 28,8 điểm (đứng thứ 4 nhạc số, thứ 8 bán đĩa).

ITZY

MV "ICY" – ITZY

Những vị trí còn lại trong top 10: 6. IZ*ONE: 26,2 điểm 7. GFriend: 20,9 điểm 8. WJSN: 10,9 điểm 9. fromis_9: 3,1 điểm 10. Lovelyz: 3 điểm

Top 10 chung cuộc.

Nguồn tham khảo: Gaon