TWICE chính thức vượt mặt EXO, trở thành idolgroup giật nhiều cúp nhất trong vòng 1 năm

Trên Inkigayo ngày 24/12 (không phát sóng do SBS cần thời gian chuẩn bị cho festival âm nhạc cuối năm), TWICE đã giành chiến thắng trước "Emptiness in Memory" (Naul) và "This Christmas" (Taeyeon). Đây cũng là chiếc cúp thứ 33 của nhóm khi quảng bá trên các show âm nhạc trong năm 2017. Với con số này, TWICE chính thức trở thành idolgroup ôm nhiều No.1 nhất trong một năm của Kpop. Thành tích này trước đó thuộc về EXO với 32 chiếc cúp trong một năm.



TWICE chiến thắng với 10.236 điểm.

Cùng chúc mừng các cô gái nhà JYP nhé!

