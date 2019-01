TuArt By Night 2019 – Đại tiệc được mong chờ của ngành cưới Việt Nam

Để tổ chức buổi đại tiệc TuArt By Night team TuArt Group đã phải chuẩn bị trước đó hơn một tháng.

Đặc biệt, trong bữa tiệc anh Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư thành đoàn thành phố Hà Nội đã lên tặng Cúp Thánh Gióng - Dành cho doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng vang dội và tích cực trong các hoạt động xã hội từ thành đoàn TP. Hà Nội cho chủ tịch TuArt Group – anh Nguyễn Tuấn Tú.

Hoa hậu Sắc đẹp Châu Á – Á quân The Face Vietnam Nguyễn Đặng Tường Linh - người bạn thân thiết của TuArt cũng từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham gia bữa tiệc. Cô xuất hiện lộng lẫy trong mẫu thiết mới nhất của thương hiệu Bella Bridal – chiếc váy đính kim sa nhẹ nhàng, quyến rũ, tôn vinh trọn vẹn đường cong chữ S.

Đại tiệc TuArt By Night cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới truyền thông và doanh nhân cùng các nhiều hotgirl, hoa hậu Bắc Nam như: Thầy Nguyễn Đức Sơn – Chủ tịch Học viện Thương Hiệu Plato, thầy Hoàng Trung Dũng – CEO Kingman Academy, thầy Triệu Văn Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc tổ chức giáo dục PTI, Anh Tuấn Nguyễn – Giám đốc khối Thương Mại Điện Tử VC Corporation, thầy Nguyễn Mạnh Linh – Founder & CEO Litado.

Bác Vũ Minh Châu – Chủ tịch Bảo Tín Minh Châu - Doanh nhân văn hóa Việt Nam cũng tới tham gia bữa tiệc tất niên này.

Nhiều các yếu nhân và doanh nhân có tiếng Hà thành cũng góp mặt trong TuArt By Night.

TuArt Group chấp nhận chi hơn 1 tỷ đồng để có bữa Tất niên công phu và hoành tráng đem đến cho gần 500 người trong khán phòng nhiều cung bậc cảm xúc. Những hình ảnh, clip, TVC và những lời phát biểu đáng quý từ các vị quan khách đã làm cho buổi đại tiệc trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Múa màn hình Led.

TuArt Group là đơn vị có hệ sinh thái All in One tại Việt Nam bao gồm Studio chụp hình cưới, học viện đào tạo nghệ thuật, xưởng in, phim trường trong nhà và ngoài trời, thương hiệu váy cưới cao cấp, quán café sạch trên cao với 6 cơ sở trên khắp cả nước.