Trường Giang than thở trên truyền hình: "Sau khi lấy vợ không còn một cắc!"

"Chọn ngay đi - The Best Of All" là một gameshow truyền hình kết hợp giữa những màn thực nghiệm với sự phán đoán những con số của 5 người nổi tiếng. Điều đặc biệt là 5 người nổi tiếng được mời tham gia chương trình sẽ phải đối đầu trực tiếp với hàng trăm vị khán giả tại trường quay. MC Trường Giang cùng loạt khách mời nổi tiếng như Huỳnh Lập, Midu, Will, Thuận Nguyễn, Duy Khánh, Nhung Gumiho... sẽ trực tiếp đối đầu với hàng trăm vị khán giả tại trường quay và nhận về giải thưởng lên đến 40 triệu đồng. Mỗi tập sẽ là những clip thực nghiệm do chính Lê Dương Bảo Lâm dẫn dắt, các clip đều mang tính thực tế với nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống.

Ở mỗi vòng sẽ có 1 clip tình huống và 1 câu hỏi. Sau đó nghệ sĩ chọn đáp án trên bảng điện tử, khán giả chọn đáp án trên app điện thoại. Các đáp án này đều được giữ bí mật đến sau khi đáp án của chương trình được công bố. Nghệ sĩ nào đưa ra con số gần chính xác nhất sẽ được so sánh với con số trung bình của khán giả. Nếu đội nghệ sĩ thắng, không thành viên nào bị loại, nghệ sĩ có đáp án chính xác nhất sẽ được tiền thưởng của vòng đó. Nếu đội khán giả thắng, 1 thành viên trả lời không chính xác nhất sẽ bị loại, khán giả nào trả lời chính xác và nhanh nhất sẽ được tiền thưởng của vòng đó.

Điều đặc biệt hơn nữa là ở vòng thứ 5 (vòng cuối cùng), người xuất sắc nhất của đội nghệ sĩ và đội khán giả sẽ thi đấu cùng nhau để chọn ra người chiến thắng giải thưởng lớn nhất. Dựa vào kết quả vòng 4, khán giả có đáp án chính xác và nhanh nhất sẽ lên sân khấu đấu cùng nghệ sĩ "trụ" lại cuối cùng. Ai chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng lớn nhất của chương trình.

Tập đầu tiên có sự xuất hiện của 5 khách mời nổi tiếng vô cùng "lầy lội" : Huỳnh Lập, Midu, Will, Đại Nhân và Nhung Gumiho. Mở đầu chương trình, diễn viên Huỳnh Lập rất "hoang mang và lo sợ" vì "Chọn ngay đi - The Best Of All" là chương trình duy nhất mà các vị khách mời không được khán giả ủng hộ, chính Huỳnh Lập cũng sẽ là người đối đầu với hàng trăm vị khán giả tại trường quay. Ca sĩ Will cũng thể hiện sự lo lắng không kém vì anh chàng lo sợ là người ra về đầu tiên.

MC Trường Giang - người "cầm cân nảy mực" cho chương trình lại đứng về phía khán giả, sẵn sàng ủng hộ khán giả đến tham gia chương trình cần phải thắng nghệ sĩ, phải mang tiền về vì: "Nghệ sĩ nhiều tiền lắm". Chưa ngưng cười với màn "bán đứng nghệ sĩ" của Trường Giang, "Mười Khó" còn tiết lộ tổng doanh thu của phim "Pháp sư mù" do Huỳnh Lập đóng lên đến 60 tỷ, chia ra lời 60 triệu. Đứng hình vài giây, Huỳnh Lập "hoảng hồn" với con số 60 tỷ không xác thực của MC Trường Giang.

Ở một diễn biến khác trong chương trình, Trường Giang lần đầu tiết lộ hoàn cảnh đang bị "kẹt tiền" và "vòi mượn" tiền khán giả tại trường quay. Lấy lý do là: "Từ khi lấy vợ xong không còn một cắc". Tưởng chừng được cảm thông, MC Trường Giang "lặng im" với câu nói "lạnh như tiền" của vị khán giả: "Ai biểu anh lấy vợ đâu!" khiến cả trường quay cười không ngớt.

Tập 1 chương trình "Chọn ngay đi" sẽ chính thức được phát sóng vào lúc 20h00 Chủ nhật (09/02/2020) trên kênh VTV3.