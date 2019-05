Trước khi 2 thành viên rời công ty, EXID tung MV kỉ niệm 7 năm bên nhau, riêng 1 cảnh khiến fan rơi lệ

Ngày 29/5, EXID bất ngờ tung thêm MV mới mang tên "WE ARE..". Đây là một ca khúc ballad với tiết tấu chậm rãi dành tặng LEGGO (tên fandom của EXID) do producer quen thuộc Shinsadong Tiger cùng 5 thành viên trong nhóm làm đồng tác giả.

MV "WE ARE.." – EXID

Nội dung ca khúc nói về khoảng thời gian hơn 7 năm bên nhau của EXID từ khi còn là thực tập sinh cho đến lúc trở thành một ngôi sao Kpop nổi tiếng. Lời bài hát còn bày tỏ lòng biết ơn của họ đến gia đình, nhân viên công ty và đặc biệt là LEGGO. Đồng thời, nhóm còn hứa sẽ tiếp tục ở bên nhau và khuyên fan đừng lo lắng.

Nội dung của "WE ARE.." dành tặng LEGGO vô cùng xúc động

MV "WE ARE.." là sự kết hợp giữa các phân cảnh EXID hát live ca khúc này tại showcase comeback ngày 15/5 vừa qua và những hình ảnh, clip đáng nhớ, vui nhộn ở hậu trường của các thành viên trong những đợt tái xuất như "Ah Yeah", "HOT PINK", "L.I.E", "Night Rather Than Day", "I LOVE YOU",...

Riêng một đoạn trong MV khiến fan dễ rơi lệ là cảnh EXID lần đầu nhận cúp với "UP&DOWN" trên đài trung ương ở chương trình "Music Bank" 9/1/2015 sau khi fancam Hani "gây bão". Lúc này, các thành viên đã khóc nhiều và cố gắng động viên nhau trong hậu trường sau chiến thắng quan trọng.

Các thành viên EXID khóc và động viên nhau trong hậu trường sau chiếc cúp đầu tiên của "UP&DOWN" trên đài trung ương năm 2015

Hiện tại, EXID đã kết thúc đợt quảng bá dài 2 tuần cho "ME&YOU" bằng sân khấu cuối trên "Inkigayo" 26/5 với trang phục cô dâu lộng lẫy. Sắp tới, Hani và Junghwa chính thức rời công ty kể từ đầu tháng 6, EXID sẽ tạm "đóng băng" hoạt động ở Hàn và quảng bá tại Nhật cùng nhau đến tháng 5/2020.

Live "ME&YOU" – EXID ["Inkigayo 26/5]

Nguồn tham khảo: YouTube