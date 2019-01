[Trực tiếp Asian Cup 2019] Việt Nam vs Jordan: Quang Hải, Công Phượng lĩnh xướng hàng công

Vượt qua vòng bảng theo cách kịch tính nhất, phải nhờ tới chỉ số fair-play (ít hơn Lebanon 2 thẻ vàng), tuyển Việt Nam đã thực sự mang đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Trong khoảnh khắc "Những ngôi sao vàng" lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8, có lẽ không ít người mường tượng đến kịch bản mang hơi hướng cổ tích, những đội bóng "thoát chết" trong gang tấc lại dễ tiến sâu và gây bất ngờ.

Chỉ đi tiếp với thành tích nghèo nàn nhất so với 16 đội bóng góp mặt ở vòng knock-out nhưng tuyển Việt Nam lại có phần may mắn khi chỉ phải chạm trán Jordan, đối thủ không quá nhỉnh hơn so với đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Điều này ít nhiều đã được thể hiện ở vòng loại Asian Cup 2019 khi cả hai đội bất phân thắng bại sau 2 lượt trận.

Tuyển Việt Nam sẽ tiến vào tứ kết để tiếp tục mang lại niềm vui sướng cho người hâm mộ? Ảnh: Tùng Lê.

Yếu tố bất lợi duy nhất với tuyển Việt Nam có lẽ nằm ở khía cạnh thể lực. Việc cày ải liên tiếp ở nhiều giải đấu lớn suốt hơn 1 năm qua dễ khiến các tuyển thủ rơi vào trạng thái quá tải. Ngoài ra, Quang Hải và các đồng đội cũng thua thiệt hơn đáng kể về số ngày nghỉ so với Jordan.

Nhưng dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam luôn biết cách thích ứng với mọi hoàn cảnh. Hãy tin "Những ngôi sao vàng" sẽ chưa thể sớm dừng cuộc hành trình tại đấu trường châu lục, ít nhất trước một đối thủ đến từ Tây Á.

*Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Huy Hùng, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng.