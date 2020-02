Tinh binh không đến được với "nàng trứng" thì sẽ đi về đâu nhỉ?

Trung bình mỗi tháng nữ giới chỉ rụng trứng một lần, nhưng số lượng tinh trùng ở nam giới lại gấp triệu lần số trứng rụng. Mỗi lần đều có hàng triệu tinh trùng đang “chiến đấu” nhưng tại sao lại chỉ có một con thành công?



Vậy bạn có bao giờ tự hỏi số tinh binh còn lại sẽ đi về đâu hay không? Dưới đây chính là câu trả lời.

1. Lạc đường

So với thể tích của tinh trùng thì môi trường bên trong cơ thể phụ nữ lớn hơn gấp nhiều lần, mà những cá thể tinh trùng không thành công sẽ bị lạc đường ở đây. Trong điều kiện bình thường, tinh trùng có thể tồn tại trong cơ thể 3 ngày.

Trong 3 ngày đó chúng có thể vẫn sẽ không tìm thấy “đích đến” và cứ thế lạc đường đến khi bị hệ thống miễn dịch tự động đào thải.

2. Bị chết do môi trường axit

Từ khi tinh trùng thành công tiến vào cơ thể, chúng phải làm việc rất chăm chỉ để vượt qua được tuyến phòng thủ để có thể kết hợp được với trứng. Tuy nhiên, tinh trùng có tính kiềm yếu và môi trường axit khắc nghiệt trong âm đạo phụ nữ khiến cho những con tinh trùng chết trong quá trình này.

Một số tinh trùng khỏe mạnh sẽ chống chọi và tồn tại khoảng 2-3 tiếng và tìm ra cơ hội thuận lợi để thâm nhập vào tử cung gặp trứng thụ tinh. Sau 36 giờ được xuất vào âm đạo, 3/4 số tinh trùng sẽ chết đi. Do vậy, những nòng nọc chưa kịp biến thành tinh trùng đều bị chết trong môi trường axit này.

3. Không chịu đựng được

Không phải mọi tinh trùng đều khỏe mạnh. Sau khi nòng nọc tiến vào cơ thể phái nữ sẽ tuỳ theo mức độ làm việc mà dần dần mất đi hoạt tính, sau đó giữa chừng sẽ không chống đỡ được.

Một số ít sẽ bị lạc đường, một số khác nửa đường “hy sinh” đều do không thể chịu đựng được nên bị “mệt” chết. Do cấu tạo đường sinh sản nữ chỉ cho phép những tinh trùng khỏe mạnh tiến vào, đó là lý do tại sao chỉ có những tinh trùng bơi tốt nhất mới có thể tiến vào mọi điểm hẹp nhất trong cơ thể phụ nữ.

Điều này mang lại ý nghĩa sinh học hoàn hảo và đảm bảo rằng tinh trùng tốt nhất có thể đến được buồng trứng, từ đó tạo ra những cá thể khỏe mạnh nhất.

Tinh trùng có tính kiềm yếu ở lại trong môi trường âm đạo có chứa độ pH cao của phụ nữ có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?

Trong điều kiện cơ thể bình thường, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ tự động giúp chúng ta loại bỏ hết những chất không tự sinh, bao gồm cả vi khuẩn gây bệnh và tinh trùng chưa được thụ tinh.

Những tinh trùng còn sót lại sẽ tự động bị coi là vật xâm nhập từ bên ngoài và bị hệ thống miễn dịch xử lý sạch sẽ, không thể ở lại trong cơ thể một thời gian quá lâu. Do vậy, các chị em phụ nữ có thể yên tâm, những tinh trùng còn sót lại trong cơ thể không có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ.

Nguồn: Sohu