Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: "Đoạn điệp khúc của Đừng Như Thói Quen là do Jaykii viết, nhưng cậu ấy không đạo nhạc"

Những ngày vừa qua, khán giả cho rằng ca khúc "Đừng như thói quen" do anh sáng tác là đạo nhạc từ hit cũ "Đã biết sẽ có ngày hôm qua" của Trịnh Thăng Bình. Anh giải thích sự việc này thế nào?



Trong đêm chung kết chương trình "Giai điệu chung đôi", sau khi hai thí sinh đó hát xong, Trịnh Thăng Bình nói lời nhận xét đó khiến tôi rất bất ngờ. Sau khi quay xong chương trình, tôi có trao đổi với Bình thì Bình nói: "Em chỉ nói theo cảm nhận của em thôi. Em thấy bất ngờ vì bài này giống một bài em đã viết 8 năm trước". Lúc đó, tôi có trả lời là "Anh chưa từng nghe ca khúc đó, chắc chắn luôn".

Clip so sánh ca khúc "Đừng như thói quen" (sáng tác bởi Dương Khắc Linh) với 2 ca khúc của Trịnh Thăng Bình

Về cảm nhận của khán giả ở sự giống nhau của các bài hát, tôi muốn giải thích rõ hơn. Cụ thể, giai điệu điệp khúc không phải là tôi viết.

Trước đó, tôi đã viết điệp khúc một giai điệu khác và có thu lại một bản đầu tiên. Sau đó tôi gửi mail cho Jaykii bản này và nói rằng "Em cứ sửa chỗ nào thì thoải mái sửa" vì tôi biết Jaykii cũng muốn tham gia vào quá trình sáng tác ca khúc này để mọi thứ tốt nhất có thể. Sau đó, Jaykii có nói lại với tôi rằng bài này chưa đủ cao trào nên cậu ấy đã sửa đoạn điệp khúc theo ý của mình. Tình cờ, đoạn sửa đó hơi giống 2 câu đầu bài của Trịnh Thăng Bình.

Bản thu nháp đầu tiên của ca khúc "Đừng như thói quen" do Dương Khắc Linh sáng tác có phần điệp khúc khác với phiên bản được tung ra

Bản thu nháp đoạn điệp khúc do Jaykii sáng tác gửi lại cho Dương Khắc Linh sau đó

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh tiết lộ, điệp khúc của bài "Đừng như thói quen" là do Jaykii sáng tác.

Vậy đoạn điệp khúc đang bị cho là đạo nhạc của Trịnh Thăng Bình là do JayKii viết giai điệu?



Đúng. Trong việc này, tôi không viết giai điệu đoạn điệp khúc đó. Nhưng tôi không nói Jaykii đạo nhạc, bởi vì bản thân cậu ấy cũng chưa bao giờ nghe bài của Trịnh Thăng Bình. Cả hai chúng tôi chưa từng nghe bài đó.

Vấn đề làm cho nhiều người bức xúc là do cách diễn đạt của tôi lúc ghi hình không đúng hết ý nghĩa. Lúc đó, tôi không biết phản ứng như thế nào nên tôi mới nói một câu là: "Nhạc ballad thì thường dễ bị giống nhau khi nằm trong cùng một vòng hợp âm kinh điển. Nhưng nếu cách hát, người hát khác và lời khác thì lại là một bài hát khác".

Vì tôi nói không hay nên nhiều người nghĩ rằng tôi đang "chữa cháy" nhưng mình không phải có ý như thế. Tôi cũng không biết làm sao để diễn tả cho nó hết ý. Còn thực ra ý của tôi ở đây là mỗi thể loại nhạc trữ tình, ballad hay bolero sẽ có những điểm giống nhau đặc trưng (như nhạc ballad Hồng Kông, Hàn Quốc). Cho nên khi sử dụng một kiểu hợp âm, dù cách sắp xếp hoặc thêm bớt các nốt nhạc nhưng vẫn tạo ra những giai điệu "na ná" giống nhiều bài. Và tôi xem đó là một điều chấp nhận được. Nếu cái này gọi là đạo thì hàng ngàn, hàng ngàn bài hát đạo nhau.

Là người viết đoạn điệp khúc gây ồn ào, Jaykii nói gì với anh giữa những ồn ào vừa qua?

Ban đầu, tôi định là sẽ không lên tiếng gì cả. Tôi nghĩ qua vài ngày sẽ hết thôi, không sao đâu. Nên bây giờ lại lên tiêng nói bài này không phải tôi sáng tác mà Jaykii sáng tác thì rất là kì. Khán giả sẽ nghĩ tôi đổ thừa cho cậu ấy.

Nhưng sự thật không phải là như vậy. Tôi lên tiếng để khán giả hiểu rằng đây không phải là lỗi của tôi, cũng không phải là của Jaykii, mà là sự ngẫu nhiên.

Jaykii cũng đã xin lỗi tôi vì vụ việc này mà làm tôi bị chửi quá trời. Nhưng tôi nghĩ là thôi, showbiz thì dễ bị gặp tai nạn.

Jaykii ban đầu chỉ nhận là mình viết lời nhưng trong diễn biến mới nhất, nhạc sĩ Dương Khắc Linh xác nhận giai điệu của phiên bản chính thức là do Jaykii sáng tác.

Sự giống nhau giữa 2 đoạn điệp khúc của 2 bài là như thế nào theo anh nhận định?

Đoạn mà Jaykii viết chỉ giống với Trịnh Thăng Bình hai câu đầu, đó chỉ là một phần nhỏ của điệp khúc, còn về sau cách triển khai cũng khác đi 80%. Nếu bài hát mình viết mà lấy nguyên một kiểu hợp âm, giai điệu từ bài khác thì lại là câu chuyện khác rồi. Riêng bài này thì không phải như vậy.

Lúc ở trên sóng, tôi nói điều này chấp nhận được và Trịnh Thăng Bình cũng công nhận điều này với tôi.

Nếu nói nhưng những ý kiến trên mạng đang so sánh các bài hát với nhau, không lẽ nhạc sĩ viết bài của Mỹ Tâm bị đạo nhạc của Trịnh Thăng Bình? Không phải là như thế. Đây là một giai điệu rất kinh điển, thông thường trong nhạc ballad rồi. Ví dụ nếu như một bài ballad như "My heart will go on", "Without you"…nếu mình lấy nguyên một đoạn, người ta sẽ biết ngay. Một nhạc sĩ sẽ luôn né những giai điệu giống với những bài nổi tiếng, nhưng những bài có giai điệu mà nhiều bài hát có thì rất khó để né. Tôi nghĩ là hàng nghìn bài có giai điệu giống như thế này.

Trong lúc làm việc, anh và ê-kíp của mình có cảm giác là bài này giống hao hao gì nhạc của Trịnh Thăng Bình và Mỹ Tâm không?

Không. Vì trước tiên tôi không nghe trước đó bao giờ. Nhạc sĩ làm xong nhạc luôn gửi cho rất nhiều người nghe để hỏi ý kiến xem có giống bài nào quá không, để tìm cách tránh cho khỏi bị tố này tố kia. Tôi đã cho người khác nghe bài này từ trước nhưng chẳng ai nói là nó giống bài nào cả. Khi Trịnh Thăng Bình chỉ ra sự giống nhau, tôi rất bất ngờ và tiếc nuối vì mình không bao giờ muốn điều này.

Anh có trách Trịnh Thăng Bình khi nói câu đó trên sóng đã làm nhiều người hiểu lầm bài hát của anh là đạo nhạc không?

Tôi chỉ hơi thắc mắc là tại sao Bình lại nói câu đó ra lúc đó, bởi vì nó làm cho mọi người hiểu lầm. Khi Bình nói câu đó, trong nghề sẽ hiểu ý nhau, tôi biết được ý của Bình. Nếu sau chương trình mà Bình góp ý riêng thì tôi sẽ có những lời giải thích riêng đến cậu ấy. Sau đó, tôi cũng không nghĩ gì.

Nếu biết câu nói của Trịnh Thăng Bình làm mọi chuyện rắc rối hơn, tôi đã nhờ Ban tổ chức bỏ đi phần đó trong lúc biên tập.

Sau ồn ào quanh bài hát này, anh liên lạc trao đổi thế nào với Trịnh Thăng Bình?

Mấy ngày qua, tôi đã nhắn tin với Trịnh Thăng Bình là chưa nghe bài của Bình, tôi không đạo đâu. Và Bình trả lời là biết và hiểu, không sao đâu, đây chỉ là một sự tình cờ hơi giống nhau thôi. Bình nói không muốn lên tiếng vì lúc đó chỉ phát biểu theo cảm nhận thôi, không có ý gì hết. Đồng thời, sau buổi quay chương trình xong, Bình cũng không nói là tổn thương vì bị đạo gì hết.

Tôi đã định im lặng luôn nhưng thấy mọi chuyện đang đi xa quá nên phải lên tiếng thôi. Tôi không chia sẻ để đổ thừa cho Jaykii là đạo nhạc.

Dương Khắc Linh và Trịnh Thăng Bình đã trao đổi , giải thích với nhau trong những ngày ồn ào vừa qua.

Chuyện đi xa hơn khi nhiều khán giả lôi phát ngôn ngày xưa của anh ngày xưa về đạo nhạc để cho ra anh không đồng nhất quan điểm. Anh cảm thấy thế nào?

Tôi nghĩ hiện tại mọi chuyện đang đi rất xa. Khi thấy các trang tin trên mạng xã hội lôi chuyện này ra chửi, tôi cũng hiểu và biết rằng có thể có cả các bạn fan Sơn Tùng. Họ đang chờ đợi có một cái cớ nào đó để lôi tôi ra.

Nhưng chuyện của tôi với Sơn Tùng M-TP cũng đã đi xa lắm rồi. Tôi cũng đã giải thích trên báo chí rằng tôi không hề thù gì với Sky và Sơn Tùng. Sau bao nhiêu năm rồi, Sơn Tùng cũng đang làm việc rất tốt hơn, không có một scandal hay ồn ào gì hết. Bây giờ mọi người lại tạo ra xung đột giữa tôi và Sơn Tùng trở lại, đó là điều không nên vì Sơn Tùng chắc chắn không muốn nhắc đến quá khứ đó nữa.

Tại sao lúc đó tôi lại lên tiếng? Là vì nhiều người đang có ý kiến trái chiều, không ai hiểu đâu là đạo nhạc hết nên tôi đã giải thích.

Tôi công nhận rằng câu nói của mình trên sóng không được hay, nó chỉ là một nửa của điều mà tôi muốn truyền đạt thôi. Đương nhiên những bạn Sky sẽ bị bức xúc vì nghĩ là trước tôi nói một kiểu mà giờ lại nói thành như vậy. Cho nên lúc này tôi muốn giải thích kỹ hơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu câu tôi nói hơn. Đã 4 năm từ vụ việc của Sơn Tùng, mỗi người cũng nên bỏ qua sự việc đó.

Theo góc độ chuyên môn của một người làm âm nhạc, thước đo nào đó để chỉ ra một bài hát là đạo nhái?

Khi một bài hát bị tố đạo, nó cũng rất cảm tính. Khi ra toà, người ta cũng chỉ căn cư vào cơ sở là giống 5 nốt, 6 nốt. Nhưng mà cũng rất khó để mà đưa ra đúng cái bằng chứng là bài này đạo hay bài kia không đạo. Tôi nghĩ là trước đây có những nghệ sĩ bị vướng đạo nhái vì ca khúc của họ giống quá, giống hơn 50% từ giai điệu, beat nhạc…thì người ta sẽ dễ phát hiện ra và tố là đạo ngay.

Thời gian tới, anh và ekip sẽ làm gì với sản phẩm bị ồn ào này?

Phía ekip Jaykii và Sara hiện đang dự định làm MV cho bài này, tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ top 4 của chương trình "Giai điệu chung đôi" cũng như những hoạt động của họ sau này.

Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.