Tiền tái chế rác thải nhựa có thể đủ để mua cả NFL, Apple và Microsoft

Giống như cuộc thi "Word of the Year" của bộ từ điển "Oxford English Dictionary", Hiệp hội thống kê cũng muốn nắm bắt các vấn đề nổi bật trong năm nay. Hội đồng đánh giá đã chấp thuận các đề cử từ cộng đồng thống kê và công chúng nói chung cho một thống kê về các vấn đề cấp bách nhất hiện nay.

Rác thải nhựa đang là một vấn đề mang tính toàn cầu

Năm ngoái, cụm từ giành chiến thắng là "69". Đó là số người Mỹ chết trung bình mỗi năm do máy cắt cỏ (so với trung bình 2 người chết bởi những kẻ khủng bố theo phong trào thánh chiến) và 11.737 người Mỹ bị giết hàng năm do bị một người Mỹ khác bắn. Con số đó, lần đầu tiên được chia sẻ trên tờ Huffington Post, đã được Kim Kardashian nhấn mạnh trong một tweet lan truyền để đáp lại lệnh cấm di cư được chính phủ đề xuất.



Thống kê năm nay đã xuất hiện từ một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch RSS, Ngài David Spiegelhalter, cho biết: "Nó liên quan đến việc rất ít nhựa đã được tái chế. Do đó, rất nhiều chất thải nhựa đã bị thải ra môi trường thế giới. Nó là một vấn đề lớn, đang phát triển và thực sự là nguy cơ của thế giới".

Để cụ thể hơn, chúng ta hãy nhìn vào những con số thống kê liên quan đến chủ đề chiến thắng năm nay ( rác thải nhựa ). Khoảng 90,5% trong số 6,3 tỷ tấn chất thải nhựa được sản xuất kể từ 60 năm trước đang nằm khắp nơi trên hành tinh của chúng ta (trong các bãi rác, đại dương hoặc bị đốt cháy). Nếu chúng ta không có sự thay đổi, đến năm 2050, sẽ có khoảng 12 tỷ tấn chất thải nhựa.

Năm 2018, có tương đương 7,2 nghìn tỷ túi hàng tạp hóa chứa đầy nhựa được sản xuất.

Giả sử rằng một túi nhựa đựng hàng tạp hóa cao khoảng 1 feet (30,48 cm), số túi nhựa tạo ra có thể tạo ra con đường với chiều dài giúp bạn lên mặt trăng và quay lại 5.790 lần.

Theo tính toán của nhà thống kê Liberty Vittert, có khoảng 7,2 nghìn tỷ túi chất thải nhựa không được tái chế trên Trái đất hiện nay.

- Có 8,3 tỷ chất thải được sản xuất trong 60 năm qua, trong đó 6,3 tỷ tấn là chất thải nhựa.

- Có 90,5% chất thải nhựa không được tái chế.

- Có 5,7 tấn rác thải nhựa không được tái chế.

- Tất cả rác thải nhựa không được tái chế tương đương 7,2 nghìn tỷ túi hàng tạp hóa.

Trên thực tế, nếu bạn có thể kiếm tiền từ tất cả các thùng rác nhựa làm tắc nghẽn môi trường của chúng – bao gồm cả 12% được thiêu rụi, bạn có thể đủ tiền để mua một số công ty lớn nhất thế giới.

Giả sử chi phí 3,25 cent để sản xuất một chai nhựa, chúng ta có thể ước tính rằng một túi hàng tạp hóa chứa khoảng 1 USD vật liệu nhựa (người ta ví dụ rằng lấy 1 túi hàng tạp hóa và bỏ đầy 31 chai nhựa). Vì vậy, 7,2 nghìn tỷ túi hàng tạp hóa tương đương với 7,2 nghìn tỷ USD.

Bạn có thể mua gì với số tiền này? Apple, Amazon, Google, Microsoft, Walmart, Exxon, GM, AT & T, Facebook, Bank of America, Visa, Intel, Home Depot, HSBC, Boeing, Citigroup, Anheuser-Busch, tất cả các đội NFL, tất cả các nhóm MLB và tất cả các đội bóng đá Premier League.

Nói cách khác, nếu ai đó có thể thu thập và tái chế tất cả nhựa không được tái chế trên trái đất, người này sẽ giàu hơn bất kỳ cá nhân nào trên hành tinh.

Tham khảo: Thenextweb