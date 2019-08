Thời này phải đọ mặt mộc mới mong tìm ra nàng WAGs xinh xắn nhất, xem xong ảnh của Nhật Lê thật sự bất ngờ

Nhờ chịu khó chăm chút nhan sắc và skill sống ảo đỉnh cao mà con gái ngày nay ai lên hình cũng trông ấn tượng, thu hút. Đặc biệt là hội bạn gái cầu thủ vốn đã sở hữu lượng follow cao ngất ngưởng thì lại càng khỏi phải bàn cãi. Bình thường up con ảnh selfie sương sương thôi mà cũng thu về rổ like siêu to khổng lồ, kèm theo hàng tá bình luận ngưỡng mộ.

Thế nhưng dù app chỉnh ảnh hay kỹ năng make-up có lên ngôi đi chăng nữa thì ảnh mặt mộc vẫn có cái giá riêng của nó. Thử nghĩ mà xem, mặt mộc đích thị là thứ con gái nào cũng muốn giấu nhẹm đi. Hiếm ai tự tin nổi với làn da nhợt nhạt hay đôi mắt không viền không mi không điểm nhấn. Nên nếu có trong tay ảnh mặt mộc đẹp, tức là nhan sắc cũng thuộc hàng xuất sắc lắm đây.

Hãy cùng ngắm ảnh mặt mộc của hội WAGs Việt gồm những cô nàng như Nhật Lê, Nguyễn Quỳnh Anh hay Trang "Heo",... để chấm điểm xem đâu là bạn gái cầu thủ xinh đẹp nhất khi thiếu đi lớp makeup và filter chỉnh ảnh.

Dù tự nhận xét mình trông "hơi tã" nhưng thật sự ảnh mặt mộc của bạn gái Quang Hải xứng đáng xếp hạng nhất nhì trong hạng mục này. Mắt to tròn, chiếc mũi cao và khuôn miệng đáng yêu, liệu đường nét gương mặt này có điểm gì để chê được không?

Nói thật nhé, hội con gái skin care 7749 bước mỗi ngày, bôi bôi trét trét đủ thứ kem, phấn cũng chỉ mong có được làn da mịn màng như Nhật Lê cả thôi. Nếu da đã đẹp thì mỗi ngày chỉ cần đánh son, kẻ mắt đã dư tự tin ra đường rồi!

Trên đời có một kiểu con gái: make-up vào kém xinh hơn cả khi để mặt mộc. Đó chính là Nhật Lê đấy! Nhìn mà xem, cứ giản dị như vậy trông lại yêu hơn rất nhiều.

"Công chúa béo" Quỳnh Anh cứ mộc mạc, giản dị mà đi vào lòng người thế này cũng được nhỉ? Nếu trên thang điểm 10 thì cô bạn cũng ăn sương sương 9 điểm rồi.

Bình thường nhìn bánh bèo sang chảnh bao nhiêu thì khi không makeup, trông bạn gái Duy Mạnh lại đáng yêu như kiểu crush thời thanh xuân của mọi chàng trai. Cô bạn cứ xinh xắn thế này thì bảo sao người yêu không cưng chiều chứ!

Khuôn mặt của Trang Nhung - bạn gái 4 năm của Văn Toàn luôn tươi tắn và ăn hình. Son phấn tuy giúp cô sắc nét hơn nhưng lại không khiến người đẹp bị cộng thêm tuổi.

Chung quy, mặt mộc của Trang Nhung cũng được dân tình đánh giá khá cao. Điểm được chú ý trên gương mặt cô bạn chính là làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, chẳng cần điểm tô vẫn trắng không tì vết.