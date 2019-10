Thiên hạ “rần rần” đón Halloween với bộ sưu tập Vans X The Nightmare Before Christmas

Ngày 4 tháng 10 năm 2019, trước thềm Halloween, Vans Việt Nam sẽ cho ra mắt bản collab với bộ phim hoạt hình đình đám "The Nightmare Before Christmas" gồm 5 mẫu chủ đạo với đầy đủ dòng giày từ SK8-Hi, Old-Skool, Era đến Slip-On.

Mẫu SK8-Hi đầu tiên có màu tím đậm với 4 sidewall miêu tả khung cảnh mang tính biểu tượng cho bộ phim "The Nightmare Before Christmas" – đó là lời thở than của Jack The Pumpkin King trong nghĩa trang tại Halloween Town. Nét độc đáo của thiết kế nằm ở thông điệp "NICE WORK, BONE DADDY" bên trong cổ giày mang ngụ ý về hành động biết sai và sửa sai đúng lúc của Jack.

Nhắc đến Jack thì chúng ta không thể nào bỏ qua cô tình nhân thây ma yêu kiều của chàng – Sally. Mẫu SK8-Hi thứ hai toàn bộ đều là hình ảnh của Sally và các loại dược phẩm quái dị của cô nằm trên background checkerboard màu tím nhạt-kem. Ở các mẫu SK8-HI lần này, thay vì nổi trên background, đường side stripe huyền thoại lại được may chìm để tránh phá bố cục câu chuyện.

Mẫu Old-Skool Vans x The Nightmare Before Christmas với họa tiết là bộ ba tay sai ngớ ngẩn nhưng không kém phần đáng yêu của Oogie Boogie - Lock, Shock, Barrel – cùng các hung khí chúng thường dùng. Đặc biệt, 2 sidewall của đôi Old-Skool này được thiết kế với 2 màu khác nhau, nửa bên ngoài là màu Xanh Mạ, nửa bên trong là màu Đỏ Đậm. Đây chính là điểm nhấn của đôi giày. Ngoài ra, nếu để ý chi tiết hơn thì bên trong lòng giày còn có họa tiết chiếc bồn tắm di động, phương tiện mà bộ ba trời đánh này đã lái đi để bắt cóc Santa Claus.

The Nightmare Before Christmas sẽ bớt đi ý nghĩa nếu thiếu sự có mặt của Oogie Boogie – trùm cuối trong phim đồng thời cũng là chủ nhân của nhóm Trio Lock, Shock, Barrel. Mẫu Slip-On của BST được lấy cảm hứng từ sào huyệt dưới lòng đất của Oogie Boogie với những "nội thất" quen thuộc như dơi, đầu lâu, xúc xắc và tế đàn của hắn.

Mẫu cuối cùng những không hề kém phần đặc sắc trong bộ sưu tập là Era, với họa tiết bao gồm nhiều nhân vật cốt cán trong phim như Zero – chú chó trung thành của Jack, Oogie Boogie cùng băng đảng tay sai, hội người sói cùng ban nhạc thây ma…

Một điểm đặc biệt ở Vans x The Nightmare Before Christmas là miếng cap logo ở lót giày được in họa tiết xoắn ốc trắng đen mang không khí Halloween. Ngoài ra, một số sản phẩm còn có tính năng phát quang trong đêm tối.

Tuy nhiên, ưu thế của bộ sưu tập vẫn nằm ở độ đẹp và đáng yêu đến từ các họa tiết được thiết kế. Vans x The Nightmare Before Christmas không nghi ngờ gì nữa chính là Hit chí mạng cho những con tim mù quáng với họa tiết.

Vans x The Nightmare Before Christmas sẽ có mặt tại hệ thống Vans Việt Nam từ ngày 4 tháng 10 năm 2019.

Xem thêm thông tin chi tiết tại https://www.facebook.com/vansvn/ và https://www.instagram.com/vansvietnam/.