Thí sinh tuổi teen bị đuổi vì liên tục phá luật khi tham gia show sống còn

Trong tập mới nhất của show thực tế tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc tuổi teen "Under 19", chương trình đã thông báo rằng thí sinh Choi Soomin chính thức bị loại.

Host Kim So Hyun thay mặt đọc quyết định: "Trước khi tôi công bố các thứ hạng chính thức, tôi có một thông báo muốn gửi đến các bạn. Thực tập sinh Choi Soomin của team rap đã phá vỡ luật lệ dành cho một thực tập sinh thần tượng nhiều lần cho đến thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, kể từ bây giờ, cậu ấy sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng "Under 19".

Các thí sinh khác lập tức có nhiều phản ứng khi nghe được quyết định, một người còn thốt lên: "Thật sao?" hay "Chuyện này cuối cùng cũng xảy ra".

Kim So Hyun công bố thí sinh bị tước quyền thi đấu...

...khiến những người còn lại ngỡ ngàng

Kim So Hyun tiếp tục: "Các thực tập sinh có những quy tắc bắt buộc các bạn phải thực hiện khi tham gia "Under 19", đây cũng coi như một lời hứa mà các bạn dành cho những người đã luôn ủng hộ hay cổ vũ mình. Vì vậy, chúng tôi hi vọng các bạn sẽ tuân thủ các quy tắc này trong tương lai".