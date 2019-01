Thêm "phốt" chấn động: Jennie (Black Pink) lộ Facebook cũ toàn bình luận tục tĩu, rượu chè, "thả thính"?

Cả sáng nay (18/1), netizen châu Á chấn động trước tin đồn Jennie (Black Pink) bị lộ Facebook cũ từ năm 2010 (khi cô còn chưa ra mắt với các thành viên Black Pink). Sốc hơn nữa, trong tài khoản được cho là của Jennie này tràn ngập những dòng trạng thái thô tục, từ ngữ bậy. Không chỉ dừng lại ở đó, chủ tài khoản này còn khoe thói quen rượu chè, "thả thính" bạn trai và khoe chuyện hẹn hò công khai.



Dù nhiều fan khẳng định đây không phải là tài khoản thật của Jennie song netizen lại đưa ra bằng chứng phản bác. Cụ thể, hình ảnh chủ tài khoản này chụp với bạn bè lại trùng với hình quá khứ của Jennie tại New Zealand nhưng ở góc độ khác. Ngoài ra, bạn bè cũng gọi tài khoản này bằng tên "jennierubyjanekim". Trùng hợp thay, đây cũng chính là tên khác của Jennie lúc cô còn sinh sống và học tập ở New Zealand.

Tài khoản này được cho là tài khoản cũ của Jennie (Black Pink)

Hình ảnh bạn bè tag chủ tài khoản này...

... lại trùng với hình ảnh quá khứ của Jennie khi cô còn ở New Zealand. Cô bạn tóc vàng mái ngố, niềng răng ở hình trên và hình dưới được cho là một người, cũng chính là bạn của Jennie

Tài khoản này thường sử dụng từ ngữ tục tĩu, đăng tải trạng thái mang tính bậy bạ như "Chỉ khi anh không *** có ở đó"

"Muốn đập diện thoại quá", "Ồ vâng, đập cái điện thoại *** **** của tôi đi"

Năm 2010, Jennie (Black Pink) từng chuẩn bị chuyển từ New Zealand đến Mỹ theo yêu cầu của mẹ cô. Trong quá trình này, Jennie đã phải chuyển đến Los Angeles để tham gia vào trường nội trú, đi theo con đường trở thành luật sư do mẹ cô định hướng. Jennie từng kể lại câu chuyện này trong buổi phỏng vấn năm 2017: "Đó là lý do tôi gọi điện cho mẹ và khóc qua điện thoại. Tôi nói với mẹ rằng tôi không thể trở thành cô giáo hay luật sư như mẹ mong muốn". Và cũng trên chính tài khoản Facebook trên, câu chuyện chuyển đến Mỹ cũng được đề cập tới.

"Tôi chuẩn bị chuyển đến Mỹ", "Tôi không biết, mẹ tôi bắt tôi chuyển đi. Ôi, tôi có kế hoạch rồi cơ mà"

Chủ tài khoản này cũng đi thi nhảy vào năm 14 tuổi

Ngoài ra, tài khoản này còn đăng những dòng trạng thái có tính chất gạ tình, tục tĩu như "Khi cởi áo xuống, cô trông như **. À trong trừ khi tôi không phải là kiểu con gái đó, không như cô"

"Tôi thích làm chuyện đó" (Đã lược dịch đi yếu tố nhạy cảm)

"Ôi trời, ôi trời ơi, tóc tôi như màu vàng vậy, còn vòng 1 của tôi lớn quá. Đúng là tốt quá"

"Ben đúng là tuyệt nhất", "Tôi sẽ quan hệ với Sam Huang, với cả Olivia nữa"

"Đúng là thằng *** thua cuộc"

Cô nàng lộ chuyện hẹn hò từ năm 2010...

... và rượu chè, pha chất cồn vào năm 2010

Hiện công ty chủ quản YG và Jennie (Black Pink) chưa lên tiếng về vụ việc song những thông này đã trở thành cú nổ lớn trên mạng xã hội. Dù thông tin này là giả mạo, hiểu lầm hay là sự thật, bê bối này vẫn làm ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, danh tiếng của Jennie bởi lùm xùm thái độ, hẹn hò với Kai (EXO) trước đó của cô vẫn chưa dịu xuống.

