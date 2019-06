Thế giới thần tiên POPS Kids: Bé chơi thả ga, bố mẹ được quà, đi ngay kẻo lỡ!

Nhằm giúp các phụ huynh mang lại "ngày tuyệt vời" cho bé và gia đình trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, POPS Kids - Thương hiệu giải trí và giáo dục hàng đầu dành cho trẻ em đã tổ chức ngày hội trẻ thơ có chủ đề Thế giới thần tiên diễn trong 3 ngày, từ 31/5 đến 2/6, từ 9h sáng đến 9h tối tại TTTM Aeon Tân Phú Celadon, với nhiều hoạt động thú vị, khiến bé cười "tít mắt" từ sáng đến tối. Đặc biệt, các phụ huynh cũng nhận được một món quà vô cùng tâm lý.

Chú "Mèo ú" Doraemon phiên bản "Mặt trăng phiêu lưu ký" bất ngờ xuất hiện và mang theo nhiều món quà siêu dễ thương cho các bé.

Mới mở cửa ngày đầu tiên - 31/5, Thế giới thần tiên đã đón chào hàng trăm bạn nhỏ đến vui chơi và nhận quà xinh. Nhiều bạn còn năn nỉ bố mẹ cho chơi thêm "lâu lâu một chút" dù đã ca hát, nhảy múa, câu cá, xếp gạch, vận động "hết cỡ" trong nhiều trò chơi giúp phát triển trí tuệ trên sân khấu… cùng Doreamon, Gấu PÔ, và nhiều bạn nhỏ của chương trình thiếu nhi "trăm triệu view" Mầm Chồi Lá suốt mấy tiếng liền.

Bé vui chơi và nhận nhiều món quà dễ thương

Món quà thiết thực dành cho bố mẹ là gì?

Trong sự kiện, nhiều phụ huynh và bé tỏ ra bất ngờ và thích thú khi trải nghiệm giao diện mới của phần mềm cho trẻ em hàng đầu Việt Nam - POPS Kids.

Giải quyết hầu hết các vấn đề mà bố mẹ quan tâm đó là giao diện bắt mắt phù hợp thị hiếu trẻ nhỏ hiện nay; rất nhiều nội dung giải trí, giáo dục an toàn, hấp dẫn trong và ngoài nước khiến trẻ thích thú; nhiều tính năng thông minh giúp bố mẹ kiểm soát chặt chẽ được cả nội dung lẫn thời gian xem video trên internet của bé như Tạo Profile, Hẹn giờ, Lập Lịch và Khóa trẻ em.

Như vậy, dù bố mẹ bận bịu không thể túc trực bên con 24/7 vẫn có thể mang lại cho con một không gian vui học an toàn và khoa học. Điều này giúp giảm tải lo lắng cho các phụ huynh hiện đại rất nhiều trong việc chăm sóc trẻ. Bé vui học an toàn, bố mẹ có thời gian yên tâm nghỉ ngơi, đây là lý do vì sao phần mềm cho bé POPS Kids là món quà tuyệt vời dành cho các phụ huynh.

Nhiều phụ huynh tỏ ra hào hứng với các tính năng quản lý con trên phần mềm cho trẻ em POPS Kids. Càng vui hơn khi nhận thấy trẻ cũng thích thú với giao diện mới và nội dung trên ứng dụng này

Chị Trần Phương Anh tỏ ra phần khởi khi các thao tác cài đặt chế độ kiểm soát trẻ trên ứng dụng này rất trực quan. Theo chị nói là dễ như cách mình đặt báo thức trên điện thoại. "Hè cũng sắp tới rồi, mình cũng có thể yên tâm vì con vẫn có món để giải trí đúng ý mà không lo ảnh hưởng nhiều nữa rồi".

Giao diện sinh động và nhiều tính năng hữu ích, dễ sử dụng.

Chị Nguyễn Hồng Nhung cho biết, thật sự bất ngờ và hài lòng với khả năng đa nhiệm của phần mềm cho bé POPS Kids. Chị đã yên tâm hơn khi có có thể kiểm tra hết các video trên ứng dụng mà bé xem. Công thêm việc thấy có những clip khéo tay hay làm dạy con khéo léo, phim hoạt hình, video clip ca nhạc như Mầm Chồi Lá…đúng những chương trình con thích trên ứng dụng này, chị đã cài ngay vào tablet và điện thoại cho con. Chị Nhung còn dự định sẽ cài đặt thêm trên Smart TV để bé xem màn hình rộng hơn.



Ứng dụng hiện đã có mặt trên tất cả hệ điều hành iOS, Android, Samsung Smart TV, LG TV và VNPT Smart Box, Sony TV.

Được biết, với phần mềm cho bé POPS Kids, tùy theo thời gian biểu học tập và sinh hoạt hằng ngày của bé, bố mẹ có thể thiết lập thời lượng tối đa trên mỗi lần sử dụng ứng dụng của bé thông qua tính năng Hẹn giờ, ví dụ như 30 phút, 60 phút… Tiện lợi hơn, phụ huynh có thể cài đặt lịch xem video như một thời khóa biều cố định theo từng ngày trong tuần. Chẳng hạn như vào thứ 2, bé có thể xem sau khi làm bài tập về nhà từ 20h đến 21h, còn vào chủ nhật rảnh rỗi hơn, phụ huynh có thể cho bé xem vào buổi sáng. Ngoài các khung thời gian bố mẹ đã cài đặt trên ứng dụng thì bé sẽ không thể tự ý xem video. Tối ưu hơn nữa, với tính năng khóa trẻ em, các phụ huynh có thể cài đặt mật khẩu cho ứng dụng nhằm hạn chế bé tự ý mở ứng dụng khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ.

Đạt hơn 5.9 triệu lượt tải trên tất cả các nền tảng xuất hiện, phần mềm cho bé POPS Kids được đánh giá là Top 2 ứng dụng dành cho trẻ em (từ 6-8 tuổi) trên hệ điều hành iOS, Top 2 ứng dụng âm nhạc và video dành cho gia đình trên hệ điều hành Android.

1/6 chương trình sẽ có sự xuất hiện của "đội quân" Pikachu và nhiều món quà bất ngờ khác.

Chương trình Thế giới thần tiên do POPS Kids tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 31/ 5 đến 2/6 từ 9h đến 21h tại TTTM Aoen Celadon Tân Phú. Các phụ huynh hãy nhanh chân đưa bé đến chơi thật vui nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và trải nghiệm ứng dụng cho bé POPS Kids nhé!



Tải ngay ứng dụng POPS Kids tại: https://popskidstv.onelink.me/c1nA/5249d2ac.