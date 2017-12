Thế giới chuẩn bị bước sang năm 2018 nhưng nhiều nước vẫn "dạt trôi" đâu đó trên dòng thời gian

Nga

Ở Nga, mặc dù Gregorius (công lịch) là loại lịch được sử dụng chính thức, song nước này vẫn kỉ niệm một số ngày lễ theo lịch Julius, như ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Mười.

Ở Nga, mặc dù Gregorius (công lịch) là loại lịch được sử dụng chính thức, song nước này vẫn kỉ niệm một số ngày lễ theo lịch Julius, như ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Mười. Các nhà thờ Thiên chúa giáo vẫn sử dụng lịch Julius để tính ngày lễ, theo đó Giáng sinh sẽ rơi vào ngày 7 tháng 1 (công lịch) và năm mới sẽ rơi vào ngày 14 tháng 1 (công lịch).



Lịch Gregorius (công lịch) bắt đầu được sử dụng vào năm 1582 thay thế cho lịch Julius. Hiện nay, lịch Julius đang đi nhanh hơn lịch Gregorius 13 ngày.

Thái Lan

Ở Thái Lan, năm 2018 (công lịch) sẽ là năm 2561.

Ở Thái Lan, năm 2018 (công lịch) sẽ là năm 2561. Thái Lan sử dụng âm lịch tính từ lúc Phật Tổ đạt niết bàn. Tuy vậy, họ cũng sử dụng lịch Gregorius, nhất là khi làm việc với người nước ngoài. Các văn bản và hàng hóa thường sử dụng công lịch. Âm lịch của Thái Lan cũng được sử dụng ở các nước Sri Lanka, Cambodia, Lào và Myanmar.

Ethiopia

Lịch của Ethiopia được tính dựa vào lịch Alexandria cổ đại.

Lịch của Ethiopia chậm hơn công lịch 8 năm. Ngoài ra, lịch đó có 13 tháng, mỗi tháng có 30 ngày trừ tháng cuối có 5 hoặc 6 ngày, tùy theo nếu năm đó có phải là năm nhuận hay không. Ngày mới của họ không bắt đầu vào lúc nửa đêm mà là lúc mặt trời mọc. Lịch của Ethiopia được tính dựa vào lịch Alexandria cổ đại.

Israel

Ở Israel, người ta dùng cả lịch Do Thái song song với công lịch, họ sẽ đón năm 5778 theo lịch Do Thái.

Ở Israel, người ta dùng cả lịch Do Thái song song với công lịch, họ sẽ đón năm 5778 theo lịch Do Thái. Tất cả ngày lễ, ngày tưởng niệm, ngày sinh đều được tính dựa vào lịch Do Thái. Mỗi tháng đều bắt đầu bằng ngày trăng non, và ngày đầu tiên của năm (Rosh Hashanah) chỉ có thể rơi vào ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Vì vậy, để giữ quy tắc đó, năm trước đó sẽ kéo dài thêm một ngày.

Lịch Do Thái bắt đầu vào thời điểm trăng non đầu tiên rơi vào ngày 7 tháng 10 năm 3761 trước Công nguyên, vào lúc 5 giờ 204 phần. Mỗi giờ trong lịch Do Thái gồm 1080 phần, mỗi phần gồm 76 khắc.

Pakistan

Một năm trong lịch Hồi giáo chậm hơn công lịch khoảng 10 - 11 ngày, và tháng được chia theo mùa.

Lịch Hồi giáo được sử dụng để xác định những ngày lễ tôn giáo lớn cũng như là lịch chính thức tại một số quốc gia Hồi giáo. Lịch bắt đầu từ ngày Hijra, ngày mà nhà tiên tri Muhammad và người Hồi giáo đặt chân lần đầu tới Medina (622 sau công nguyên).

Một ngày mới bắt đầu lúc mặt trời lặn, thay vì nửa đêm. Ngày đầu tiên của tháng là ngày trăng khuyết đầu tiên sau trăng non. Một năm trong lịch Hồi giáo chậm hơn công lịch khoảng 10 - 11 ngày, và tháng được chia theo mùa. Những tháng mùa hè sau một khoảng thời gian sẽ là những tháng mùa đông và ngược lại.

Iran

Ở Iran và Afghanistan, lịch Ba Tư là lịch chính thức. Lịch này được tạo bởi một nhóm những nhà thiên văn học, bao gồm nhà thơ nổi tiếng Omar Khayyam.

Ở Iran và Afghanistan, lịch Ba Tư là lịch chính thức. Lịch này được tạo bởi một nhóm những nhà thiên văn học, bao gồm nhà thơ nổi tiếng Omar Khayyam.

Lịch này bắt đầu từ ngày hijra cũng như lịch Hồi giáo, nhưng nó cũng dựa theo lịch mặt trời, vậy nên các tháng nằm trong các mùa cố định. Một tuần mới bắt đầu vào thứ bảy và kết thúc vào thứ sáu, trong đó thứ sáu luôn là ngày nghỉ.

Ấn Độ

Lịch quốc gia Ấn Độ chỉ mới được tạo cách đây không lâu và được sử dụng vào năm 1957.

Lịch quốc gia Ấn Độ chỉ mới được tạo cách đây không lâu và được sử dụng vào năm 1957. Nó dựa vào sự tính toán của Kỉ Saka, hệ thống thời gian phổ biến ở Ấn Độ và Cambodia.

Những quốc gia và bộ lạc khác nhau cũng sử dụng những hệ thống lịch khác nhau. Một số nơi bắt đầu tính lịch từ ngày Krishna chết (năm 3102 trước công nguyên), một số nơi khác tính lịch từ ngày Vikram lên nắm quyền vào năm 57, một số nơi khác lại tính lịch từ ngày Phật Thích-ca-mâu-ni chết (năm 543 sau công nguyên).

Nhật Bản

Mỗi Nhật hoàng đều đặt tên cho triều đại của mình. Theo đó, bây giờ là năm 30 tính theo triều đại của Hoàng đế Akihito.

Ở Nhật, người ta dùng 2 loại lịch, một loại là công lịch và một loại là lịch truyền thống. Lịch truyền thống dựa vào triều đại của các hoàng đế Nhật Bản. Mỗi Nhật hoàng đều đặt tên cho triều đại của mình. Theo đó, bây giờ là năm 30 tính theo triều đại của Hoàng đế Akihito.

Trước đó, thời đại Thế giới khai sáng kéo dài 64 năm. Trong hầu hết các văn bản chính thức, người ta thường ghi ngày theo 2 loại lịch, một là công lịch, một là lịch truyền thống.

Triều Tiên

Ở Triều Tiên, người ta sử dụng lịch Juche cùng với công lịch, được tính từ năm sinh của Chủ tịch Kim Il-sung.

Ở Triều Tiên, người ta sử dụng lịch Juche cùng với công lịch, được tính từ năm sinh của Chủ tịch Kim Il-sung. Năm sinh của Chủ tịch Kim Il-sung được tính là năm 1, vì vậy không có năm 0 trong lịch này.

Khi viết ngày tháng, thời gian công lịch sẽ được đặt trong ngoặc đơn cạnh thời gian trong lịch Juche.

Theo Brightside