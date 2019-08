Thấy miệng con sưng to, bố mẹ đưa đi khám thì ngã ngửa khi bác sĩ phẫu thuật nhổ ra 526 chiếc răng to bé đủ loại

Ngay sau khi nhận thấy miệng của con trai sưng to, anh Parbhu và vợ đã lập tức đưa con đến bệnh viện tại Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ để khám. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-Quang và CT và phát hiện ra phần hàm dưới bên phải sưng to là vì có một "ổ răng" lớn. Do túi răng mới ở giai đoạn đầu nên không yêu cầu phẫu thuật phức tạp, các bác sĩ chỉ cần gây mê và tiến hành nhổ ra thôi.

Qua chụp chiếu, các bác sĩ đã phát hiện một túi răng bất thường ở trong khoang miệng của cậu bé Ravindranath 7 tuổi.

Mặc dù không phải ca phức tạp, nhưng kíp mổ đã mất 5 giờ đồng hồ để nhổ toàn bộ số răng gây đau nhức cho cậu bé Ravindranath. Bác sĩ P.Senthilnathan, khoa phẫu thuật Răng hàm mặt của bệnh viện nói: "Chúng tôi mổ sau khi gây mê thông thường và nhìn thấy một túi răng bên trong. Nó nặng khoảng 200g và đã được loại bỏ một cách cẩn thận".

Kết quả, họ đã lấy được 526 chiếc răng trong miệng của cậu bé 7 tuổi, bác sĩ Pratibha Ramani cũng tham gia vào ca phẫu thuật cho biết: "Những chiếc răng có rất nhiều kích cỡ khác nhau từ khoảng 0,1mm đến 15mm. Tất cả đều giống như ngọc trai trong con hàu. Kể cả chiếc nhỏ nhất cũng có chân, lớp tráng men và mũ như một chiếc răng bình thường". Cũng theo ông Ramani, đây là lần đầu tiên các bác sĩ khoa răng hàm mặt tại bệnh viện Saveetha gặp phải trường hợp nhiều răng tập trung mọc tại một điểm trong hàm như thế.

Sau 5 giờ đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công với 526 chiếc răng lớn bé được lấy ra khỏi miệng cậu bé.

Sau khi loại bọ ổ răng khổng lồ kia khỏi miệng, những chiếc răng còn lại của Ravindranath vẫn phát triển bình thường, nhưng răng hàm đã bị ảnh hưởng nên bố mẹ cậu đã xin được cấy lại khi đủ tuổi. Hiện tại, các bác sĩ chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng răng mọc nhiều thành túi này là gì. Trước đó vào năm 2014, cũng có một ca tương tự khi một thanh niên 17 tuổi phải loại bỏ một lúc 232 chiếc răng, tất cả đều có cấu tạo gồm men răng, ngà răng, mô tủy và cementum.

(Theo Dailymail)