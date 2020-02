Thành tích 24 giờ của iKON khi comeback thiếu B.I: Nhạc số và view MV xuống dốc thảm hại, “quái vật digital” đã tới ngày thất thế?

Ngày 7/2, iKON đã chính thức comeback với MV "Dive" và album "i DECIDE". Đây là lần đầu tiên iKON comeback sau hơn 1 năm vắng bóng, đội hình chỉ còn 6 thành viên sau sự rời đi của trưởng nhóm B.I vì scandal chất cấm vào tháng 6/2019. Do đó, các fan rất cố gắng để màn tái xuất của các chàng trai đạt kết quả tốt nhất, tuy nhiên thành tích sau 24 giờ đầu tiên của họ lại không thành công như mong đợi.

MV "Dive" - iKON

Thành tích nhạc số: "Thảm bại" trên BXH Hàn Quốc dù vượt lần comeback trước trên iTunes

iKON từng được coi là "khủng long nhạc số" khi lập vô số kỉ lục với bản hit "Love Scenario". Tuy nhiên phong độ của nhóm giảm dần đều theo mỗi lần comeback và tới "Dive" thì kết quả vô cùng đáng thất vọng. Khi mới ra mắt trên các BXH Hàn Quốc, ca khúc này chỉ lọt vào top 10 của Bugs. Trên Melon - trang nhạc số có lượng người nghe lớn nhất xứ Hàn, "Dive" khiêm tốn xếp thứ 43. Thành tích này còn kém cả kết quả của lần nhóm tái xuất cùng "I’M OK" vào tháng 1/2019.

Thứ hạng nhạc số của "Dive" khi mới ra mắt...

... còn kém cả thành tích của lần comeback trước với "I'M OK"

Tới thời điểm 1 ngày sau khi lên sóng, "Dive" đã tụt xuống hạng 95 Melon và "văng" khỏi top 100 của Flo – BXH phản ánh những bài hát được stream nhiều nhất trong thời gian thực.

Tính đến 19h30 (KST) ngày 7/2, "Dive" có thứ hạng không mấy khả quan

So với những gì iKON đã làm được với "Love Scenario" thì đây quả là bước lùi đáng báo động. Bản hit này từng đứng no.1 trên BXH Melon, Genie, Bugs và Olleh sau 24 giờ ra mắt, rồi xâm chiếm no.1 các BXH còn lại như "vũ bão", đem về cho iKON danh hiệu Perfect All-kill (PAK) danh giá. "Love Scenario" từng lập kỉ lục ca khúc "trụ" PAK lâu nhất trong lịch sử Kpop với 204 giờ đứng nhất ở mọi BXH trước khi bị bản hit "Any Song" của Zico phá vỡ vào tháng 1/2020.

"Love Scenario"- iKON

Thành tích iTunes là điểm sáng duy nhất về nhạc số của iKON trong lần comeback này. Album "i DECIDE" của 6 chàng trai đã đứng đầu BXH iTunes tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, vượt kết quả của lần comeback trước khi album "New Kids Repackage : The New Kids" chỉ thu về 7 lần no.1.

View Youtube tụt dốc "không phanh"

iKON không chỉ thất thế về nhạc số mà còn xuống dốc trên "mặt trận" Youtube. Sau 24 giờ ra mắt, MV "Dive" của họ chỉ đạt vỏn vẹn 3,712,140 lượt xem. Con số này còn thấp hơn cả lượng view 24 giờ đầu của MV "I’M OK" (hơn 4 triệu view).

MV "Dive" thu về lượng view khiêm tốn sau 24 giờ

Điểm sáng lớn nhất của màn comeback: Phá kỉ lục bán album ngày đầu của chính mình

Tính đến 14h (giờ địa phương) ngày 7/2, doanh số album "i DECIDE" của iKON đã đạt 24,092 bản trên Hanteo. Con số này đã vượt qua thành tích ngày đầu của album "New Kids: CONTINUE" nhóm phát hành năm 2018 với 23,619 đĩa cứng, qua đó giúp iKON phá kỉ lục của chính mình. Đây cũng là tia sáng hiếm hoi trong 24 giờ comeback của 6 chàng trai nhà YG, khi họ không mấy thành công ở mảng nhạc số và Youtube.

iKON vượt kỉ lục của chính mình về doanh số album trong ngày đầu mở bán

"Quái vật nhạc số" thất thế, hậu quả của việc mất B.I hay "lời nguyền" one-hit-wonder?

Dù phải mất hơn 1 năm iKON mới tái xuất làng nhạc xứ Hàn, thế nhưng kết quả của họ lại không đạt kì vọng của công chúng và kết quả chính là những con số đáng thất vọng như trên. Việc nhóm "đóng băng" hoạt động quá lâu cùng với sự rời đi của B.I rõ ràng đã tác động không nhỏ đến màn thể hiện của các chàng trai.

Trong iKON, B.I không những đảm nhận vị trí leader, main dancer mà còn là thành viên nổi tiếng nhất. Tuy bài chủ đề và album lần này vẫn có sự nhúng tay của B.I, nhưng điều đó vẫn không thể lấp đầy chỗ trống mà anh để lại khi trừ Bobby, những thành viên khác không mấy nổi bật. Những scandal mà YG gặp phải trong suốt 1 năm qua phần nào cũng khiến cả nhóm lao đao theo.

iKON chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc mất B.I

Mặt khác, không phải chỉ đến lần comeback này iKON mới có biểu hiện tụt dốc. Những sản phẩm họ phát hành sau bản hit "Love Scenario" khi B.I còn trong nhóm như "Killing Me", "Goodbye Road", "I’M OK" đều không thành công như mong đợi. Chúng không những chẳng thể lặp lại kỉ lục PAK của "bản hit quốc dân" năm 2018 mà thậm chí còn vô cùng chật vật để giành lấy all-kill.

Thứ hạng lẹt đẹt của iKON trong những lần comeback hậu "Love Scenario"

Xét ở mặt bằng chung các nhóm nam Kpop, thành tích của iKON không phải quá tệ. Nhưng nếu nhìn trên khía cạnh rằng họ đã từng lập vô số kỉ lục "khủng" với "Love Scenario", lại từng giành Daesang "Ca khúc của năm" thì rõ ràng đây là một cú bước hụt đáng buồn. Điều này khiến nhiều người cho rằng phải chăng iKON đã vướng "lời nguyền" one-hit-wonder (thành công với duy nhất 1 ca khúc rồi "xịt ngóm") và chẳng thể lấy lại phong độ của "ông hoàng nhạc số" ngày nào?