Than vãn gì giờ này nữa, chưa đầy 1 tháng nữa là hết năm, làm ngay 26 việc này để "cứu vãn" 2019 đi!

Vâng, xin thông báo với cả nhà một tin tuy không mới nhưng đảm bảo cực shock: Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi là hết năm 2019 rồi nè mấy bạn! Nghĩ mà sợ thiệt chứ, mới bữa nào còn viết status "2019, please be good to me", rồi hứa hẹn đủ điều trong năm mới, vậy mà vèo một cái "năm mới" lại chuẩn bị thành "năm cũ" rồi.

2019 sắp hết nhưng to-do-list dài ngoằng ắt hẳn còn nhiều điều thậm chí chưa đọc tới, bao câu hô hào thay đổi chắc tới giờ cũng quên quá nửa... là tình trạng chung của kha khá nam thanh nữ hiện tại. Cơ mà đừng vội xoắn hết lên, cũng ngừng ngay bài ca than vãn lại thêm một năm... ăn hại, vì bạn vẫn còn hơn 3 tuần để cố gắng "cứu vãn" đấy. Dưới đây là danh sách 26 việc, tuy ít thôi nhưng chắc cũng hơi đủ để bạn có 1 tháng cuối năm rực rỡ hơn phần nào!

11 tháng sống trong căn phòng tuy bừa bộn nhưng vẫn khăng khăng thế cho ấm cúng là đủ rồi đấy, xắn tay vào dọn dẹp để mọi thứ tươi mới trở lại đi



Cứ tự nhủ năm cũng sắp hết rồi, chẳng còn gì để mất nữa đâu để mà có thêm động lực tỏ tình hay thoát ế

Cuối năm rồi, vấn đề đầu tiên vẫn là tiền đâu, nên hãy cố gắng gấp 200 lần công lực nha mấy bồ

Đừng để cái vòng tròn cho vay - đi đòi, nợ tiền - bị đòi làm bạn quay cuồng

Cả năm đã không xinh rồi thì năm mới phải xinh, mà cả năm đã xinh rồi thì năm mới lại càng phải xinh hơn

Còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi, vất vả bao lâu rồi cũng nên tự thưởng cho mình cái gì đó, dù là đi du lịch hay tụ tập bạn bè

Sắp xếp lại tình trạng các mối quan hệ để tiễn năm cũ và đón năm mới một cách hoàn hảo nhất

Cũng phải học dần dần mấy việc như thế này thôi, không lông bông mãi được đâu

Cả năm trời sống trong drama, lấy cà khịa người khác làm niềm vui rồi, chút thời gian ít ỏi cuối của 2019 hãy cho phép mình sống chậm lại

Và hơi sáo rỗng nhưng lại cực kì cần thiết, đó chính là việc tổng kết lại một năm đã qua và bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới!