Tên nhóm nhỏ của Wanna One do Kang Daniel đặt được fan vote nhiều nhất

Tuần trước, YMC đã kêu gọi người hâm mộ bình chọn cho tên nhóm nhỏ đầu tiên của Wanna One. 11 cái tên do 11 thành viên Wanna One đặt sẽ được mở cổng bình chọn bắt đầu từ ngày 30/4 và kết thúc vào ngày 6/5. Sau khi tổng kết, cuộc bình chọn tên nhóm nhỏ của Wanna One đã nhận về tổng số 1.633.497 lá phiếu. Cái tên nhận được nhiều sự ủng hộ của fan nhất thuộc về "Triple Position" của Kang Daniel.



Tên do "center quốc dân" Kang Daniel đặt cho nhóm nhỏ của Wanna One nhận được số phiếu cao nhất từ người hâm mộ.

Wanna One sẽ trở lại vào ngày 4/6 tới đây với album mới "1÷x=1(UNDIVIDED)".

Tuy nhiên, tên cuối cùng của nhóm sẽ được YMC thông báo thông qua chương trình Wanna One Go sau khi các nhóm nhỏ xác nhận các thành viên hoạt động.

Danh sách tên nhóm nhỏ của Wanna One được fan bình chọn nhiều nhất theo thứ tự: 1. Triple Position (Kang Daniel) 2. Lean On Me (Ha Sung Woon) 3. The Heal (Lee Dae Hwi) 4. Fathom (Ong Seong Wu) 5. Only One (Hwang Min Hyun) 6. Numba One (Park Ji Hoon) 7. Like One (Yoon Ji Sung) 8. Nation's Brother (Kim Jae Hwan) 9. Just Dance (Park Woo Jin) 10. Manhole (Bae Jin Young) 11. Coffee (Lai Kuan Lin)

Nguồn tham khảo: AK