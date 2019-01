Tất tần tật về mỹ nam Singapore chết thảm ở tuổi 28: Sao nhí lột xác thành tài tử quyền lực với profile khủng

Các tờ báo Hong Kong đưa tin, nam diễn viên trẻ tuổi và có sự nghiệp đang lên của làng giải trí Singapore Phùng Vỹ Trung vừa tử nạn khi tham gia khoá huấn luyện quân sự. Ra đi ở tuổi 28, Phùng Vỹ Trung khiến người hâm mộ xót xa và thương tiếc cho một nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.

Được biết, Phùng Vỹ Trung là trung sĩ hạng nhất của quân đội chiến đấu, tham gia cuộc tập trận quân sự mang tên "Thunder Warrior" tại New Zealand. Trong lúc sửa chữa và bảo trì pháo tự hành đã xảy ra sự cố, khiến vùng bụng và ngực bị nghiền nát. Ngay lập tức, một trực thăng được huy động đến kịp thời để đưa Phùng Vỹ Trung vào bệnh viện cấp cứu. Trải qua 3 cuộc phẫu thuật, tình trạng của nam nghệ sĩ vẫn không thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Thông tin về nam diễn viên Phùng Vỹ Trung hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Anh tham gia làng giải trí từ năm 9 tuổi, là sao nhí gặt hái được nhiều thành công với các bộ phim dành cho trẻ nhỏ như "Xiao Fei Ren" (1999), "The Adventures of BBT" (2002), "I Love My Home" (2004). Năm 2003, Phùng Vỹ Trung được đề cử giải dành cho tài năng trẻ của Singapore mang tên "Star Awards". Tuy nhiên, đến năm 14 tuổi, anh lại tạm dừng việc đóng phim và phải đến năm 2012 quay trở lại showbiz bằng vai chính trong bộ phim "Timeless Love".

Ngoài đóng phim, Phùng Vỹ Trung còn "đá chéo" sân sang lĩnh vực ca hát. Tiếp theo đó, anh tham gia hàng loạt các chương trình online được sản xuất bởi tập đoàn giải trí NoonTalk Media.

Một vài hình ảnh khác của nam diễn viên

Là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ 9X thành công của đảo quốc sư tử, Phùng Vỹ Trung hiện đang có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Anh từng nhận giải thưởng "Diễn viên mới xuất sắc nhất" cũng như nằm trong top 10 nam nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Singapore.

Sau vụ tai nạn thảm khốc, Phùng Vỹ Trung đã được chuyển đến phòng điều trị đặc biệt, lắp các thiết bị cấp cứu để duy trì sự sống, tuy nhiên, đến tối ngày hôm qua, anh đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 28 tuổi. Bộ quốc phòng Singapore đã xác nhận thông tin và sẽ điều tra vụ việc.

