Tài xế thiếu quan sát khi lùi xe ô tô, thanh niên 9X chết thảm

Ngày 12/9, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra làm rõ vụ vô ý làm chết người ở khu vực. Nạn nhân là anh Lê Văn Quốc (SN 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 8h ngày 9/9, anh Hoàng Minh Tuấn (SN 1990, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 64C-058.50 lùi từ tỉnh lộ 763 vào trong sân nhà ở ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trong qua trình lùi xe, anh Tuấn theo sự chỉ dẫn của anh Quốc. Tuy nhiên, do thiếu quan sát nên anh Tuấn đã điều khiển xe ô tô đẩy anh Quốc ép vào trụ bê tông. Vụ việc khiến anh Quốc tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.