Tài tử Hollywood bỗng hoá nam thần... kinh: Đăng một lèo 17 ảnh selfie cởi trần đủ góc độ xem fan có trầm trồ

Nhắc tới Ansel Elgort, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến nam diễn viên trẻ tuổi điển trai, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim tình cảm nổi tiếng "The Faults In Our Star" (2014) và "Baby Driver" (2017). Được mệnh danh là "nam thần mặt liệt" Hollywood, Ansel Elgort còn tạo nên thương hiệu của riêng mình với những bức ảnh chụp cùng một biểu cảm, bất kể là chụp họa báo hay chụp sự kiện. Thích để mặt lạnh lùng, ngầu ngầu cho giống nam thần là vậy nhưng bản chất của một nam thần... kinh cuối cùng cũng được nam diễn viên bộc lộ hoàn toàn.

Ngày hôm qua, Ensel Elgort khiến người hâm mộ choáng váng khi đăng một lèo... 17 bài đăng liên tục lên Instagram. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn vô tư khoe ngực trần trong từng ấy bức ảnh. Bờ ngực vạm vỡ lấp ló đâu đây cũng giúp fan được bổ mắt hơn phần nào. Nếu số lượng còn chưa đủ gây choáng thì mời xem độ "chất" của loạt ảnh trên để cùng kiểm chứng độ lầy của anh chàng này nhé !!!

3 bức ảnh đầu tiên trông vẫn ổn với cơ ngực vạm vỡ lấp ló, khá sexy. Tạm duyệt!

Tới 3 hình tiếp theo bắt đầu thấy sai sai...

Tới đây thì sai quá sai!!! 5 bức hình tiếp theo tiếp tục series "Vẫn là Ansel Elgort nhưng trong nhiều góc hình na ná nhau".

Chán chụp camera trước, mình lại quay camera sau chụp ảnh qua gương phong cách nhưng năm 2000 nha. Loạt ảnh vô cùng "chất lượng" này đã đủ để hình ảnh của Ansel in thật sâu trong lòng fan chưa?

Để cứu vãn lại chút hình tượng cho "nam thần mặt liệt" của chúng ta, có lẽ nhiều người đã tức tốc phải tìm kiếm lại hình ảnh chải chuốt, bảnh bao của chàng diễn viên điển trai.

Không biết thế này đã đủ để vớt vát được chút hình tượng hay chưa...

Lúc diễn sâu chụp họa báo thì vẫn "ra gì" đấy chứ