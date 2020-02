Tại sao nhiều người thích xem stream hơn tự mình chơi game? Đây sẽ là câu trả lời!

Streamer đã trở thành nghề được mọi người công nhận, thậm chí nhiều người đã hái ra tiền từ công việc này. Những công ty công nghệ lớn nhất thế giới đều đã nhảy vào cuộc chiến về nền tảng phục vụ stream như Google có YouTube Gaming, Amazon có Twitch, Facebook Gaming hay Microsoft cũng mới vào cuộc năm ngoái với Mixer.

Từ đây, stream đã trở thành miếng bánh tỷ đô đây cũng chính niềm ước ao của rất nhiều bạn trẻ thế hệ GenZ đam mê game và thể thao điện tử. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến nhiều người thích xem stream đến vây?



Xem game tiết kiệm hơn chơi game

Tiết kiệm ở đây bao gồm cả công sức lẫn tiền bạc. Lấy ví dụ như các tựa game siêu phẩm mà bất cứ game thủ nào cũng không thể chối từ như God of War 4, Horizon Zero Dawn, Sekiro: Shadows Die Twice... thì game thủ ít nhất phải mất hàng chục tiếng đồng hồ để có thể trải nghiệm hết. Đó là chưa kể đến những tựa game có cốt truyện rộng hơn và update liên tục cũng tiêu tốn thêm rất nhiều thời gian, công sức. Ngoài ra, để chơi được các tựa game này cần phải đầu tư trang thiết bị kha khá tốn kém, chưa kể chi phí mua game cũng không hề rẻ.

Thay vì bỏ ra rất nhiều tiền để tự chơi thì nhiều người chọn cách kinh tế hơn và cũng đầy thư thái và giải trí chính là xem các streamer chơi tựa game đó. Chỉ cần một chiếc smartphone có mạng là hầu như mọi tựa game đều được trải nghiệm và tất nhiên điều này là hoàn toàn miễn phí.

Sự giải trí được các streamer mang lại

Có một sự thật là những streamer nổi tiếng nhất luôn mang lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả của họ. Ở Việt Nam hiện nay những cái tên nổi bật nhất với lượng view khủng hàng chục nghìn như Độ Mixi, Thầy Giáo Ba hay Dũng CT... luôn biết cách làm cho người xem của họ bật cười. Tất nhiên điều này không phải ai cũng làm được mà cũng đòi hỏi sự duyên dáng và óc hài hước riêng biệt của từng cá nhân.

Rất nhiều người đã từng chia sẻ về việc xem stream chẳng khác nào món ăn tinh thần giúp họ xả stress sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Xem stream để học hỏi thêm về kỹ năng chơi game và hiểu biết

Ngoài những streamer hài hước thì những kênh stream "kỹ năng" cũng luôn có một lượng view vô cùng ổn định. Những game thủ giỏi luôn là đối tượng thu hút nhiều người xem bởi ngoài những màn trình diễn mãn nhãn người xem còn có thể học được nhiều mẹo hay, điều bổ ích từ họ.

Các mẹo nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm từ những cao thủ từ livestream chắc chắn sẽ rất bổ ích và dễ tiếp cận hơn là các giải đấu. Và người chơi có thể vừa thoải mái tận hưởng, vừa rút ra được kinh nghiệm quý giá cho những game đấu sau đó.

Sự tương tác

Bản thân streamer lẫn người xem đều có thể tương tác cùng nhau thông qua kênh chat hoặc những lời nhắn từ donate. Vừa tận hưởng một game đấu hay, một tình huống hài hước và được chia sẻ cùng hàng nghìn người khác chắc chắn là một điều tuyệt vời. Điều này thúc đẩy sự đồng cảm lên mức rất cao và việc được thoải mái, được chia sẻ cũng chính là lý do khiến nhiều người hình thành thói quen xem stream.

Nếu so với việc chơi game tại nhà hay ngoài quán net thì chắc chắc lượng tương tác sẽ thấp hơn rất nhiều lần so với xem stream.

Xem stream cũng có cảm giác chẳng khác gì chơi game

Chuyện này đã được khoa học chứng minh và nguyên nhân dẫn đến điều này chính là những tế bào thần kinh gương - Mirror neuron. Các tế bào này sẽ bị kích thích khi xem stream, cho phép người xem như hóa thân và có phản ứng hệt như streamer trong màn hình và điều này tương tự như xem các bộ phim hành động. Những cảm xúc buồn, vui, lo lắng, hồi hộp, căng thẳng... giữa người xem và streamer đang trải nghiệm sẽ tương tự nhau và tạo ra một sự cuốn hút rất lớn.