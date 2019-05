Sự kiện văn hoá nghệ thuật cho giới trẻ khép lại đầy cảm hứng với Drag Queen, Hoàng Touliver, Bích Phương…

Tối 30/5, chuỗi sự kiện văn hoá nghệ thuật BUDX đã bước sang ngày cuối cùng tổ chức với ba buổi workshop về chủ đề cảm hứng. Khán giả Sài thành được gặp gỡ và giao lưu với một trong những đại diện tài năng nhất trong lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật tại Việt Nam như Nhà sản xuất Hoàng Touliver, Long Halo hay cộng đồng Drag Queen. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Bích Phương, DJ Trang Moon và nghệ sĩ quốc tế What So Not đã dành tặng khán giả một bữa tiệc âm nhạc vô cùng sôi động.



Giới trẻ Sài thành đã có một đêm "quẩy" hết mình cùng âm nhạc đỉnh cao

Tiếp tục đảm nhận vai trò MC dẫn dắt các buổi workshop tại sự kiện này, Thuỳ Minh đã có buổi trò chuyện cùng nhà sản xuất âm nhạc Long Halo. Là một trong những tên tuổi được các nghệ sĩ lớn "chọn mặt gửi vàng", Long Halo tích luỹ cho mình nhiều kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện những sản phẩm thời thượng, phù hợp với giới trẻ. Đến với cuộc trò chuyện "Động não cùng Producer", Long Halo hào hứng chia sẻ các trải nghiệm thú vị trên con đường theo đuổi đam mê của mình, cũng như đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ đang làm nghệ thuật.

Producer Long Halo đem đến nhiều chia sẻ giá trị cho các bạn trẻ làm nhạc

MC Thuỳ Minh vẫn tràn đầy năng lượng cho các buổi workshop trong ngày thứ ba tổ chức

Nhà sản xuất âm nhạc thứ hai xuất hiện tại chuỗi sự kiện dành cho giới trẻ Sài thành là Hoàng Touliver. Được mệnh danh như một "phù thuỷ tiết tấu" trong các sản phẩm của sao Việt và một số sao quốc tế, Hoàng Touliver đã thành công khi thể hiện cá tính, tiếng nói riêng của mình qua từng giai điệu. Nói về yếu tố quan trọng nhất để làm nên tên tuổi cho một Producer, Hoàng Touliver chia sẻ: "Những người làm nhạc cần có sự kiên trì và nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là giữ lấy cái "chất" của riêng mình, không để bất kì điều gì tác động làm phai mờ đi cái "chất" đấy".

Với đề tài "Dám khác biệt", buổi workshop của MC Thuỳ Minh và Hoàng Touliver đã đem đến nhiều thông điệp sống ý nghĩa cho mỗi khán giả tham dự. Nhìn lại hơn 10 năm theo đuổi âm nhạc của Hoàng Touliver, các bạn trẻ sẽ hiểu được ý nghĩa của việc sống tự tin, dám đứng lên theo đuổi ước mơ. Đặc biệt là đối với cộng đồng Underground tại Việt Nam, hành trình của Hoàng Touliver chắc chắn sẽ trở thành động lực và nguồn cảm hứng để các bạn trẻ bước ra ánh sáng, thể hiện tài năng bên trong con người mình.

Producer Hoàng Touliver tiếp thêm động lực và cảm hứng cho cộng đồng Underground Việt

Buổi workshop cuối cùng trong chuỗi sự kiện BUDX Ho Chi Minh City chào đón sự xuất hiện của Drag Queen Centro Team với chủ đề "Bứt phá giới hạn âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật biểu diễn". Drag Queen là một loại hình nghệ thuật khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là tại Thái Lan, chỉ các nghệ sĩ hoá trang thành nữ giới để biểu diễn ca hát và nhảy múa. Mặc dù du nhập vào Việt Nam từ những năm 90 nhưng sự phát triển của cộng đồng Drag Queen bị cản trở khá nhiều bởi những định kiến truyền thống.

Nhưng trong thời gian trở lại đây, tại TP.HCM, nhiều nhóm biểu diễn Drag Queen chuyên nghiệp như Centro Team đã được thành lập. Vượt qua những khó khăn và tranh cãi trái chiều, Centro Team đại diện cho những người trẻ đam mê nghệ thuật, dám thể hiện sự táo bạo và khác biệt của mình với công chúng để tìm ra chỗ đứng riêng. Anh Huỳnh Ngọc Lợi – Quản lý Centro Team Việt Nam cho biết, hiện tại, nhóm Drag Queen của anh đã có hơn 50 thành viên. Họ luôn miệt mài tập luyện, đầu tư công sức và tiền bạc để đem đến những màn trình diễn chất lượng, gây ấn tượng với khán giả.

Anh Huỳnh Ngọc Lợi – Quản lý của Drag Queen Centro Team Việt Nam

Drag Queen là bộ môn nghệ thuật dành cho những người hoá trang thành nữ giới để biểu diễn

Những nghệ sĩ Drag Queen đã đem đến một làn gió mới cho chuỗi sự kiện lần này

Khép lại chuỗi sự kiện văn hoá nghệ thuật BUDX Ho Chi Minh City là bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao với sự xuất hiện của các ngôi sao đình đám như Hoàng Touliver, DJ Trang Moon và nữ ca sĩ Bích Phương. Đặc biệt, DJ What So Not – một trong những tên tuổi đình đám trong làng nhạc EDM thế giới cũng đến với đêm nhạc lần này, đem đến cho các khán giả Sài thành những phút giây "cháy" hết mình cùng âm nhạc thời thượng và sôi động nhất.

DJ Trang Moon mở màn bữa tiệc âm nhạc BUDX với những giai điệu sôi động

Bích Phương xuất hiện gợi cảm với hàng loạt hit "bự" như "Bùa Yêu"

"Phù thuỷ âm nhạc" Hoàng Touliver khiến không khí "nóng" hơn bao giờ hết

Nghệ sĩ quốc tế DJ What So Not là khách mời được nhiều khán giả yêu EDM mong chờ

