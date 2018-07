Solo chưa quen, Seungri (Big Bang) rủ thêm rapper của WINNER góp giọng trong album mới

Như đã thông báo trước đó, Seungri (Big Bang) sẽ cho ra mắt album "The Great Seungri" vào ngày 20/7 tới, lần đầu trở lại kể từ album "Let’s Talk About Love" phát hành năm 2013. Có lẽ do lâu rồi không solo nên Seungri đã rủ thêm đàn em Mino (WINNER) góp giọng trong album mới để thêm "vui nhà vui cửa".



Không những góp giọng trong bài mới "Where R U From" của Seungri, rapper của WINNER còn viết lời cho bài hát này. Còn ca khúc chủ đề trong album mới của em út nhà Big Bang "1, 2, 3!" sẽ do Teddy (producer của YG) sản xuất.



Nguồn tham khảo: SP